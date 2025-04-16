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События

Второй Центрально-Азиатский медиафорум стартовал в Астане

Центрально-азиатский медиафорум в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 12:09 Фото: Zakon.kz
16 апреля 2025 года в Астане начался II Центрально-Азиатский медиафорум, сообщает Zakon.kz.

Для участия в нем в столицу Казахстана прибыли лучшие зарубежные эксперты медиасферы из Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, России, Великобритании, Китая и т.д. В форуме принимают участие порядка 700 человек и более 30 спикеров.

В течение двух дней на панельных сессиях участники обсудят возможности новых точек роста и сотрудничества СМИ центральноазиатских государств, развитие глобальных медиа, формирование информационного ландшафта будущего, цифровую трансформацию медиа в эпоху искусственного интеллекта и больших данных, роль социальных сетей в продвижении имиджа страны.

Фото: Zakon.kz

Выступая на форуме, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева отметила, что одна из его главных задач – проанализировать текущую ситуацию в нашем общем медиапространстве, обсудить и выработать совместные действия по дальнейшему укреплению информационного сотрудничества в Центральной Азии.

Кроме того, Балаева предложила учредить Центрально-Азиатскую премию в области журналистики для поощрения лучших представителей профессии в регионе. 

Фото: Министерство культуры и информации


По словам Аиды Балаевой, важно запускать масштабные проекты, которые смогут объединить страны региона и способствовать развитию медиасферы. В числе таких инициатив она предложила создать Академию журналистики Центральной Азии, запустить телепроект "Наши люди", через который можно будет рассказать о достойных представителях общества, личностях, которые бы вдохновляли молодежь; увеличить объем производимого совместного контента; организовать телемост на "Наурыз" и ряд других инициатив.

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Айсулу Омарова
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