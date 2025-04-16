Асхат Шахаров поддержал челлендж "80 слов благодарности", приуроченный к 80-летию Великой Победы

Аким Актюбинской области опубликовал об этом пост в социальной сети Facebook.

"В преддверии 80-летия Победы стартовал челлендж "80 слов благодарности", и я с искренним уважением поддерживаю эту инициативу.

На самом деле, помнить о подвиге, выражать благодарность и оказывать почет всем фронтовикам и труженикам тыла, пролившим кровь на фронте и трудившимся ради Победы в тылу, – наша священная обязанность.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Во время Второй мировой войны каждый пятый казахстанец отправился на фронт, чтобы защищать Родину. Ужасы войны оставили неизгладимый след в истории каждой семьи.

Героизм и самоотверженность наших дедов и бабушек, их безграничная любовь к Родине – это яркий пример для молодежи Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Поэтому я призываю каждого жителя нашего региона уважать наших дорогих стариков, проявлять к ним заботу и по мере возможности оказывать им поддержку.

Желаю здоровья нашим дедам и бабушкам, прошедшим через ужасы той страшной войны.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Пусть наша земля будет щедрой, а небо над головой – всегда мирным!" – написал аким области.