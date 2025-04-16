#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
516.91
586.33
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
516.91
586.33
6.3
Общество

Асхат Шахаров поддержал челлендж "80 слов благодарности", приуроченный к 80-летию Великой Победы

В Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 15:55 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Аким Актюбинской области опубликовал об этом пост в социальной сети Facebook.

"В преддверии 80-летия Победы стартовал челлендж "80 слов благодарности", и я с искренним уважением поддерживаю эту инициативу.

На самом деле, помнить о подвиге, выражать благодарность и оказывать почет всем фронтовикам и труженикам тыла, пролившим кровь на фронте и трудившимся ради Победы в тылу, – наша священная обязанность.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Во время Второй мировой войны каждый пятый казахстанец отправился на фронт, чтобы защищать Родину. Ужасы войны оставили неизгладимый след в истории каждой семьи.

Героизм и самоотверженность наших дедов и бабушек, их безграничная любовь к Родине – это яркий пример для молодежи Казахстана.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Поэтому я призываю каждого жителя нашего региона уважать наших дорогих стариков, проявлять к ним заботу и по мере возможности оказывать им поддержку.

Желаю здоровья нашим дедам и бабушкам, прошедшим через ужасы той страшной войны.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Пусть наша земля будет щедрой, а небо над головой – всегда мирным!" – написал аким области.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Почему в Астане тарифы на вывоз мусора повысили вдвое
Общество
15:56, Сегодня
Почему в Астане тарифы на вывоз мусора повысили вдвое
В Актюбинской области стартовал флешмоб "80 слов благодарности", приуроченный к 80-летию Великой Победы
Общество
15:14, Сегодня
В Актюбинской области стартовал флешмоб "80 слов благодарности", приуроченный к 80-летию Великой Победы
Желающим получить гражданство Казахстана сообщили важную информацию
Общество
15:01, Сегодня
Желающим получить гражданство Казахстана сообщили важную информацию
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: