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Общество

В Актюбинской области стартовал флешмоб "80 слов благодарности", приуроченный к 80-летию Великой Победы

Флешмоб 80 слов благодарности, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 15:14 Фото: акимат Актюбинской области
В Актюбинской области проведен патриотический флешмоб "80 слов благодарности", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первоначально эта инициатива была реализована в Шымкенте и Атырауской области, а теперь получила продолжение в Актюбинском регионе.

Главная цель флешмоба – выразить благодарность ветеранам войны, нашим бабушкам и дедушкам, трудившимся в тылу, почтить их подвиг и самоотверженный труд. В рамках проекта молодежь делится с ветеранами теплыми словами признательности: "спасибо", "уважаем", "помним" – и публикует их в социальных сетях.

Инициатива, начатая молодыми людьми, получила широкую поддержку – флешмоб активно подхватили представители всех возрастов. В социальных сетях под хэштегами #ҰлыЖеңіс, #ДеньПобеды, #80СловБлагодарности, #80летПобеде, #80АлғысСөз, #ЖеңісҮшінРақмет публикуются слова благодарности, видеопоздравления и фотографии, вызывая большой отклик у пользователей.

Фото: акимат Актюбинской области

"Когда началась Великая Отечественная война, мой дед ушел на фронт добровольцем. Он сражался на Украинском и Ленинградском фронтах, был заместителем командира пулеметного взвода. В 1942 году вступил в ряды Коммунистической партии. В 1944 году вновь проявил героизм и был награжден вторым орденом Красной Звезды. Я горжусь своим дедом! Благодарю его за мир, который он подарил своим потомкам", – поделился в соцсетях внук ветерана Серик Баттал.

Эта акция – прекрасная возможность для молодежи выразить уважение к прошлому и сохранить память о тех, кто отдал жизнь за Родину. По словам участников флешмоба из Актобе, "80 слов благодарности" – это не просто слова, а искренняя признательность и уважение, идущие от сердца.

Фото: акимат Актюбинской области

"Я горжусь своим дедом Шангытбаем Махсумовичем, который стал героем войны. Он вернулся с фронта, потеряв ногу, но не сломился и не потерял любовь к жизни. Для меня он – не только герой войны, но и символ мужества и стойкости", – говорит активист молодежного движения Нуржан Шангытбаев.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения Алии Молдагуловой по распоряжению акима Актюбинской области был утвержден региональный план, в рамках которого проводятся культурно-просветительские и спортивные мероприятия.

Фото: акимат Актюбинской области

Жители Актюбинской области, продолжая эстафету флешмоба, передали инициативу дальше в Туркестанскую и Абайскую области.

Фото: акимат Актюбинской области

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Айсулу Омарова
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