Схемы движения общественного транспорта изменят в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы 20 апреля будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции полумарафона. В связи с этим Управление городской мобильности сообщает о внесении временных изменений в движение маршрутов общественного транспорта, передает Zakon.kz.

Так, до 11:00 20 апреля вносятся корректировки в схему ряда маршрутов, а именно: №2, №4, №15, №18, №19, №22, №25, №30, №31, №32, №34, №37, №38, №44, №45, №48, №55, №56, №57, №59, №62, №63, №65, №66, №67, №70, №72, №77, №79, №80, №81, №86, №92, №95, №98, №101, №103, №104, №109, №112, №113, №116, №118, №119, №120, №121, №123, №124, №127, №128, №135, №137, №205, №209, №210, №211, №212, №224. Подробности о временных схемах движения каждого маршрута смотрите в прикрепленном документе в Telegram-канале @AlmatyJoly. Вместе с тем сообщается, что троллейбусы №1, 11, 12, 19, 25, 5, 6, 7, 9 приостановят движение до 11:30. Ранее мы перечислили улицы, которые будут перекрыты из-за Almaty Half Marathon. Жителям и гостям Алматы рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок утром 20 апреля. А самое масштабное беговое соревнование в Центральной Азии Almaty Marathon состоится 28 сентября 2025 года.

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