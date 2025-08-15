Корень проблем: что не так с зеленым фондом Алматы

13 августа в центре Алматы произошла трагедия. На женщину рухнула огромная ветка дерева. Она погибла на месте. Дерево, символ жизни и устойчивости, обернулось смертельной угрозой. Zakon.kz узнал, как в целом обстоят дела с зеленым фондом и почему передвигаться по городу становится опасно.

Эта трагедия вскрыла болезненную проблему. В каком состоянии на самом деле зеленый фонд Алматы и насколько мы можем доверять этим тенистым улицам и аллеям?

Листва зеленая, ствол гнилой?

Снаружи дерево может выглядеть живым и здоровым, но внутри медленно умирать. По данным Управления экологии и окружающей среды Алматы, визуальный осмотр не всегда позволяет выявить опасные процессы:

"В ряде случаев внутренние гнилостные процессы развиваются скрыто и становятся критичными без видимых внешних симптомов", – сообщили в ведомстве. Как происходит санитарная обработка и вырубка деревьев, нам объяснила ботаник: "⁠Если на стволе дерева или кустарника видны трещины, полости и грибковые наросты, это означает, что дерево больное. Такое дерево готовится к внутреннему разрушению в течение 10-15 лет, то есть процесс отмирания длится годами. Кроме того, деревья, расположенные близко друг к другу, плечом к плечу, представляют большую опасность. Чем круче угол соприкосновения ствола и ветвей, тем ниже их механическая прочность и тем выше риск поломки. Именно так можно визуально определить опасные деревья". Ботаник Тұрсымбай Кәлима

Чтобы заглянуть "внутрь" дерева, алматинские власти приобрели современное оборудование, а именно 8 резистографов и два ультразвуковых томографа немецкого производства. Они позволяют буквально просветить древесину и выявить опасность до того, как произойдет трагедия. Это оборудование используется как при плановой инвентаризации, так и в спорных случаях.

Четыре миллиона насаждений, но не все живые

Специалисты Управления экологии и окружающей среды рассказали, что согласно инвентаризации 2018-2019 годов, в Алматы насчитывается более 4 миллионов зеленых насаждений, из них 2,8 млн на территориях общего пользования. Однако тревожит другое: около 84 тысяч деревьев признаны аварийными.

А теперь задумайтесь: 35 тысяч из них находятся вдоль улично-дорожной сети, то есть там, где ежедневно проходят и проезжают сотни тысяч людей.

"С ботанической точки зрения, вырубка деревьев в Алматы проводится нерегулярно и с разным качеством. Часто не учитываются биологические особенности деревьев, сезонность, вид и общее состояние растения. В городе много старых деревьев с чрезмерно разросшимися кронами и искривленным стволом, такие деревья становятся особенно хрупкими при штормовом ветре, а сухие ветви легко обламываются. Сейчас реализуется проект по инвентаризации зеленых насаждений и лесопатологической оценке их состояния в нескольких районах города. Этим занимается факультет лесного хозяйства Казахского национального аграрного исследовательского университета". Ботаник Тұрсымбай Кәлима

С учетом изменений климата и застройки эти данные стали стремительно устаревать. Поэтому в 2025 году началась новая масштабная инвентаризация.

"Поскольку указанные данные частично утратили актуальность в связи с развитием городской территории и изменением климатических условий, в текущем году начата масштабная инвентаризация с обязательным включением всех объектов в цифровой реестр". Управление экологии и окружающей среды

Кто и как решает, что дерево надо обрезать?

Обрезка деревьев – это не "по настроению" коммунальщиков. Это регламентированный процесс, основанный на осмотрах, обращениях граждан и утвержденных планах. Ветви убирают, если они мешают проводам, крышам или несут угрозу прохожим.

Однако в случае с деревом, под которым погибла девушка:

"В ходе визуального осмотра установлено, что дерево, с которого упала ветка, находится в зеленом и удовлетворительном состоянии. Определить, подлежит ли дерево санитарной обрезке, а также прогнозировать вероятность падения веток или всего дерева, исходя только из внешнего осмотра, не представляется возможным, поскольку оно зеленое и не имеет признаков высыхания", – ответил акимат города Алматы.

И вот тут мы снова возвращаемся к тому, что визуальный осмотр может не показать настоящую угрозу.

"Бывает, что дерево выглядит внешне здоровым, но внутри уже разрушено. Приборы резистограф и томограф показывают степень повреждения древесины, и в зависимости от результатов принимается решение, может ли дерево простоять еще пять лет или его необходимо немедленно удалить. Это важно, потому что такие деревья могут представлять угрозу для жизни людей, транспорта и городской инфраструктуры. Особое внимание нужно уделять насаждениям общего пользования, скверам и паркам, где ежедневно гуляют сотни людей", – объяснил нам профессор Казахского национального аграрного исследовательского университета, эксперт по лесам и биоразнообразию Талгат Кертешев.

Где особенно опасно?

Инспекции проводят в зонах, где высокий пешеходный трафик: у школ, детских садов, остановок, пешеходных маршрутов. Там работают с прицелом на профилактику: регулярные осмотры, обрезка, замена деревьев.

Но ресурсы ограничены, а деревьев много. И не каждое потенциально опасное дерево попадает в поле зрения вовремя. Для этого и нужна регулярная инвентаризация.

"Алматы – очень зеленый город, в роще Баума, например, сегодня преобладают спелые, перестойные деревья, то есть деревья возрастные, с неудовлетворительным санитарным состоянием. Это могут быть аварийные, сухостойные деревья, пораженные болезнями, вредителями или с внутренней гнилью ствола". Талгат Кертешев

Поэтому сейчас городу необходимо разработать полноценный план управления зеленым фондом на основе детальной инвентаризации.

"Насколько мне известно, с начала 2000-х годов в Алматы проводилась инвентаризация зеленых насаждений примерно каждые пять лет. Последняя была в 2018 году. На ее основе сформирован Реестр зеленого наследия, где каждое дерево имеет свой номер и оценку состояния. Это позволяет определить, где нужно проводить санитарную обрезку, удаление аварийных деревьев, омолаживающую обрезку, поднятие крон или новые посадки на пустых местах", – рассказывает профессор Казахского национального аграрного исследовательского университета, эксперт по лесам и биоразнообразию Талгат Кертешев.

Однако в Управлении экологии и окружающей среды рассказали, что в 2020 году было принято решение о создании нового цифрового Реестра зеленых насаждений города Алматы.

"В отличие от ранее существовавшей системы, представлявшей собой только картографическую схему, новая платформа является полноценной информационно-аналитической системой, обеспечивающей точный учет всех видов зеленых насаждений, их геопривязку, состояние, проведенные мероприятия по уходу и запланированные работы", – говорится в сообщении.

Кто отвечает за деревья?

Ответственность за зеленый фонд четко распределена:

Районные акиматы – планируют и контролируют обрезку и снос.

Специализированные подрядчики – выполняют работы.

Управление экологии – следит за соблюдением норм и стандартов.

При этом решения о сносе принимаются коллегиально и только после обследования.

И что теперь?

Зеленый фонд Алматы – это живой организм. Но это организм, который стареет, болеет, растет и умирает. И город обязан следить за его состоянием не реже, чем за состоянием дорог или мостов. Потому что и дерево может убить.

В ведомстве также напомнили:

"Планы санитарной обрезки формируются на основании обращений (от физ. и юр. лиц) и обследования зеленых насаждений с учетом приоритетности работ и степени угрозы. В данном случае дерево по результатам обследования не имело признаков критической опасности и не относилось к первоочередным объектам обслуживания". Управление экологии и окружающей среды

Жители имеют право знать, насколько безопасны деревья рядом с их домом, во дворе, у школы, на остановке, там, где проходит их повседневная жизнь. Хочется верить, что трагедия 13 августа станет не просто очередной строчкой в сводке новостей, а отправной точкой для более серьезного отношения к зеленому фонду Алматы.