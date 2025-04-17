#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.67
592.46
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.67
592.46
6.32
Общество

Касымбек о строительстве дороги на правом берегу: Кладбище никто затрагивать не будет

Мусульманское кладбище, мусульманские захоронения, мусульманское захоронение, могила, могилы, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 14:32 Фото: Zakon.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями 17 апреля 2025 года ответил на опасения касательно судьбы старого мусульманского кладбища на правом берегу. Люди переживают, что из-за планов по расширению дороги его могут частично снести, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о планах по строительству новой дороги по улице Таха Хусейна, недалеко от которой находится старое мусульманское кладбище. Астанчане спросили у акима, за счет чего будут расширять эту дорогу.

"Снос будет, там будет строиться большая дорога, территорию кладбища никто затрагивать не будет, технические решения будут найдены. Никто ущемлять права собственников не будет, и требования людей, которые там живут, будут полностью удовлетворены", – заверил Женис Касымбек.

Этот вопрос жители Астаны поднимали еще в 2023 году. Тогда Женис Касымбек согласился, что это действительно проблемный участок, и заявил, что "там шестиполосной дороги не будет, не получится".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мадина Мамырханова
Читайте также
Судья по делу Шерзата Полата обратился к участникам процесса
Общество
14:37, Сегодня
Судья по делу Шерзата Полата обратился к участникам процесса
Могут ли в Астане открыть еще один городской пляж, рассказал Касымбек
Общество
14:14, Сегодня
Могут ли в Астане открыть еще один городской пляж, рассказал Касымбек
Радиофобы требуют убрать мачту 5G в Астане
Общество
12:46, Сегодня
Радиофобы требуют убрать мачту 5G в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: