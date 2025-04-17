Касымбек о строительстве дороги на правом берегу: Кладбище никто затрагивать не будет

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями 17 апреля 2025 года ответил на опасения касательно судьбы старого мусульманского кладбища на правом берегу. Люди переживают, что из-за планов по расширению дороги его могут частично снести, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о планах по строительству новой дороги по улице Таха Хусейна, недалеко от которой находится старое мусульманское кладбище. Астанчане спросили у акима, за счет чего будут расширять эту дорогу.

"Снос будет, там будет строиться большая дорога, территорию кладбища никто затрагивать не будет, технические решения будут найдены. Никто ущемлять права собственников не будет, и требования людей, которые там живут, будут полностью удовлетворены", – заверил Женис Касымбек.

Этот вопрос жители Астаны поднимали еще в 2023 году. Тогда Женис Касымбек согласился, что это действительно проблемный участок, и заявил, что "там шестиполосной дороги не будет, не получится".