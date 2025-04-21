В Актюбинской области стартовал проект "Школьное лесничество"

По инициативе акима Актюбинской области Асхата Шахарова в регионе дан старт новому экологическому проекту - "Школьное лесничество". Аналогов ему нет ни в одной другой области.

Этот проект стал логическим продолжением республиканской акции "Таза Қазақстан" и направлен на формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к окружающей среде.

В запуске проекта "Школьное лесничество" принял участие аким области.

"Этот проект очень важен для охраны окружающей среды, сохранения лесов и формирования экологической культуры у подрастающего поколения. Участвуя в нем, вы не только заботитесь о природе, но и вносите вклад в будущее нашего родного края. Каждое посаженное дерево станет частью завтрашнего дня, источником чистого воздуха и благоприятной среды. Проект поможет вам понять, как важно беречь природу. Заботясь о посаженных растениях, вы учитесь ответственности, внимательности и уважению к окружающему миру. Старайтесь ухаживать за каждым саженцем, поливать его и следить за его ростом. Это будет результатом вашего труда, который сделает наш регион зеленее, красивее и чище", – со словами напутствиями аким обратился к детям.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Асхат Шахаров также принял участие в посадке деревьев, показав личный пример бережного отношения к природе.

Стоит отметить, что Актюбинская область стала первой, где экологическое воспитание детей реализуется в таком практическом и масштабном формате.

Проект "Школьное лесничество" реализуется совместно с образовательными учреждениями и лесохозяйственными организациями региона. За каждой школой будут закреплены конкретные участки государственного лесного фонда. Здесь школьники будут не только сажать зеленые насаждения, но и учиться за ними ухаживать.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Первыми в проекте участвуют учащиеся средней школы №14 имени Х.Доспановой, школы-гимназии №41 имени Ф. Онгарсыновой и Актюбинской средней школы. Сегодня на территории Илекского лесничества на участке площадью 0,5 гектаров они посадили саженцы сосны. Весь процесс проходил под контролем и при активной поддержке работников лесхоза. Специалисты объясняли школьникам, как правильно подготовить лунку, установить саженец, аккуратно засыпать его землей и полить. Для многих ребят это был первый опыт посадки деревьев, и каждый шаг вызывал у них неподдельный интерес и энтузиазм.

"Мы приехали с ребятами, чтобы посадить деревья. В школе мы тоже принимаем участие в озеленении, субботниках. У нас красивый школьный двор, у каждого класса свой участок. Мы ухаживаем за деревьями, поливаем цветы. Нам это нравится!" – поделилась своими впечатлениями ученица Актюбинской средней школы Ульяна Серко.

"В нашей школе нам выделили площадку, где мы с классом посадили деревья. Мы ухаживаем за ними, поливаем и убираем мусор. Когда видим, как деревья растут, это приносит нам радость, ведь это результат нашего труда. Теперь мы будем заботиться и о лесе. Лес – это не только деревья, но и часть природы, которая помогает сохранять чистоту воздуха. Если мы будем продолжать сажать деревья, это улучшит экологию в будущем. Я рада, что участвую в этом проекте. Если мы будем ухаживать за природой уже сегодня, завтра у нас будут зеленые леса и чистый воздух", – отметила ученица школы-гимназии № 41 имени Ф. Онгарсыновой Алина Арен.

На летних каникулах ребята будут приходить в лесничество дважды в неделю, чтобы поливать растения, убирать сорняки и следить за состоянием саженцев. Помогать им в этом будут сотрудники лесхоза, готовые при необходимости дать советы и поддержать школьников в их экологической миссии.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Лесничество охватывает территорию в 23 тысячи гектаров, из которых 51 гектар занимают сосновые насаждения. В лесхозе работают 124 человека, при этом 88 из них непосредственно обеспечивают государственную охрану лесного фонда. Благодаря их опыту и поддержке юные участники проекта получат не только практические навыки, но и важный экологический опыт, который поможет формировать ответственное отношение к природе.

В этот день проект "Школьное лесничество" поддержали учащиеся Айтекебийского, Кобдинского, Мартукского, Уилского районов. Всего в акции приняли участие около 500 школьников. На территории лесных хозяйств ребята высадили саженцы деревьев, за которыми они будут ухаживать в дальнейшем. Юные экологи взяли на себя важную ответственность – поливать и заботиться о растениях, чтобы они могли вырасти в полноценные деревья и стать частью будущих зеленых лесов региона.