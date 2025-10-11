#АЭС в Казахстане
События

В Актюбинской области в рамках проекта "Школьное лесничество" высажено 1350 деревьев

посадка дерева, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 13:06 Фото: акимат Актюбинской области
Проект "Школьное лесничество" созвучен с республиканской акцией "Таза Қазақстан", инициированной президентом. Впервые этот проект стартовал в апреле текущего года именно в Актюбинской области и продолжает реализовываться в осенний период, сообщает Zakon.kz.

Его цель – профориентация школьников в сфере лесного хозяйства и природопользования, формирование экологической культуры и развитие бережного отношения к родному краю.

Сегодня на территории лесных хозяйств области в рамках проекта "Школьное лесничество" было высажено 1350 деревьев. Аким области Асхат Шахаров вместе с учениками из Актобе принял активное участие в акции и лично посадил саженцы.

Фото: акимат Актюбинской области

"Проект "Школьное лесничество" – важное мероприятие, проводимое в рамках республиканской экологической акции "Таза Казахстан", инициированной президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем. С апреля этого года в проекте приняли участие более 400 школьников из города Актобе и ряда районов области, ими было высажено 850 деревьев. Сегодня мы уже видим результаты их труда – подросшие, распустившие листья деревья. Этот проект – не разовая акция, впереди нас ждет еще немало кампаний по посадке деревьев. Ответственное отношение молодежи к зеленым насаждениям – залог будущего", – отметил аким области Асхат Шахаров.

Фото: акимат Актюбинской области

В акции приняли участие 102 школьника из общеобразовательных школ города, которые высадили 100 тополей, 100 ясеней и 30 берез на площади 3,2 гектара. Перед посадкой учитель биологии средней школы № 80 Мади Утесин провел познавательную лекцию на экологическую тему и объяснил важность охраны природы.

Фото: акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

Отметим, что сегодня по всей Актюбинской области проводится масштабная посадка деревьев в рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан". В мероприятии участвуют более 200 населенных пунктов. Планируется озеленить территорию площадью 770 гектаров и посадить около 7300 деревьев. Всего в рамках осенней кампании 2025 года планируется высадить 113 000 саженцев.

Айсулу Омарова
