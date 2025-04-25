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Общество

Уникальный проект, прославляющий национальное наследие, состоится в Жамбылской области

Проект прославляющий национальное наследие, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 09:57 Фото: taraztulip.kz
2–3 мая 2025 года в предгорьях Каратау состоится Международный фестиваль "Қызғалдақ мұра" — праздник тюльпанов, традиций и вдохновения.

История, природа и духовность объединяются в одном ярком событии.

В программе фестиваля:

  • научная конференция, посвященная культурному и природному наследию;
  • выставка ремесленников и флористов;
  • казахские национальные игры;
  • масштабный перформанс от 100 мастеров, которые совместно изготовят войлочный ковер площадью 200 м² — претендент на мировой рекорд!

Гости также станут свидетелями древнего обряда "Кымызмурындык" и смогут попробовать блюда традиционной кухни в специально организованной фудкорт-зоне.

Место проведения: Жамбылская область, Таласский район, село Есей би, предгорья Каратау

Регистрация: taraztulip.kz

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Айсулу Омарова
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