Уникальный проект, прославляющий национальное наследие, состоится в Жамбылской области

Фото: taraztulip.kz

2–3 мая 2025 года в предгорьях Каратау состоится Международный фестиваль "Қызғалдақ мұра" — праздник тюльпанов, традиций и вдохновения.

История, природа и духовность объединяются в одном ярком событии. В программе фестиваля: научная конференция, посвященная культурному и природному наследию;

выставка ремесленников и флористов;

казахские национальные игры;

масштабный перформанс от 100 мастеров, которые совместно изготовят войлочный ковер площадью 200 м² — претендент на мировой рекорд! Гости также станут свидетелями древнего обряда "Кымызмурындык" и смогут попробовать блюда традиционной кухни в специально организованной фудкорт-зоне. Место проведения: Жамбылская область, Таласский район, село Есей би, предгорья Каратау Регистрация: taraztulip.kz

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: