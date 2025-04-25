Уникальный проект, прославляющий национальное наследие, состоится в Жамбылской области
Фото: taraztulip.kz
2–3 мая 2025 года в предгорьях Каратау состоится Международный фестиваль "Қызғалдақ мұра" — праздник тюльпанов, традиций и вдохновения.
История, природа и духовность объединяются в одном ярком событии.
В программе фестиваля:
- научная конференция, посвященная культурному и природному наследию;
- выставка ремесленников и флористов;
- казахские национальные игры;
- масштабный перформанс от 100 мастеров, которые совместно изготовят войлочный ковер площадью 200 м² — претендент на мировой рекорд!
Гости также станут свидетелями древнего обряда "Кымызмурындык" и смогут попробовать блюда традиционной кухни в специально организованной фудкорт-зоне.
Место проведения: Жамбылская область, Таласский район, село Есей би, предгорья Каратау
Регистрация: taraztulip.kz
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