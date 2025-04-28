Международный фестиваль "Наследие тюльпанов" пройдет в Жамбылской области
Регион богат природными ландшафтными зонами произрастания тюльпанов Грейга, где они растут плотно и часто, образуя своеобразный ковер.
Как сообщил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата области Аспандияр Сейсебаев, мероприятие направлено на продвижение Жамбылской области на международной арене как родины тюльпана Грейга, а также на реализацию стратегии по сохранению биоразнообразия региона.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Цель фестиваля – развитие природного и туристического потенциала региона, сохранение диких тюльпанов как уникального биологического наследия региона.
Ожидается участие зарубежных гостей из Германии, Украины, Турции, Кыргызстана, России, Ирана и Нидерландов.
В рамках двухдневного фестиваля пройдут научно-практическая конференция с участием ведущих ученых мира, мастер-классы для флористов, спортивные соревнования, модный показ и ярмарка ремесленников.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
На конференции ученые, эксперты, специалисты в области ботаники, экологии и естественных наук, отечественные и зарубежные исследователи обсудят вопросы сохранения и защиты тюльпанов как уникального наследия.
Для гостей конференции будет организован экскурсионный тур по достопримечательностям области.
Ведущие флористы из Нидерландов, Кыргызстана и Жамбылской области проведут мастер-классы по сборке букетов и поделятся своим опытом. Также флористы подпишут соглашение о дружбе и сотрудничестве, что заложит прочную основу для развития культуры цветоводства и творческих связей между странами.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Пройдут также спортивные и развлекательные мероприятия – на свежем воздухе будут организованы национальные игры и соревнования.
Модный показ будет посвящен теме "Мода тюльпана". 14 местных дизайнеров представят коллекции в национальном и современном стилях.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Участники обряда қымызмұрындық смогут попробовать кумыс и познакомиться с традициями его приготовления. Также будут продемонстрированы обряды "Қазық қағу", "Бие байлау" и проведен мастер-класс по технике приготовления и хранения кумыса.
При участии 100 ремесленников области будет изготовлен сырмақ из войлока. Он будет зарегистрирован в Казахстанской Книге рекордов как самый большой сырмақ с изображением тюльпана.
Отдельная зона будет отведена под фуд-корт.