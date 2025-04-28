Международный фестиваль "Наследие тюльпанов" пройдет в Жамбылской области

2 и 3 мая 2025 года при поддержке акимата Жамбылской области в селе Есейхан Таласского района будет организован международный фестиваль "Қызғалдақ мұра" ("Наследие тюльпанов"), сообщает Zakon.kz.

Регион богат природными ландшафтными зонами произрастания тюльпанов Грейга, где они растут плотно и часто, образуя своеобразный ковер.

Как сообщил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата области Аспандияр Сейсебаев, мероприятие направлено на продвижение Жамбылской области на международной арене как родины тюльпана Грейга, а также на реализацию стратегии по сохранению биоразно­образия региона.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Цель фестиваля – развитие природного и туристического потенциала региона, сохранение диких тюльпанов как уникального биологического наследия региона.

Ожидается участие зарубежных гостей из Германии, Украины, Турции, Кыргызстана, России, Ирана и Нидерландов.

В рамках двухдневного фестиваля пройдут научно-практическая конференция с участием ведущих ученых мира, мастер-классы для флористов, спортивные соревнования, модный показ и ярмарка ремесленников.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На конференции ученые, эксперты, специалисты в области ботаники, экологии и естественных наук, отечественные и зарубежные исследователи обсудят вопросы сохранения и защиты тюльпанов как уникального наследия.

Для гостей конференции будет организован экскурсионный тур по достопримечательностям области.

Ведущие флористы из Нидерландов, Кыргызстана и Жамбылской области проведут мастер-классы по сборке букетов и поделятся своим опытом. Также флористы подпишут соглашение о дружбе и сотрудничестве, что заложит прочную основу для развития культуры цветоводства и творческих связей между странами.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Пройдут также спортивные и развлекательные мероприятия – на свежем воздухе будут организованы национальные игры и соревнования.

Модный показ будет посвящен теме "Мода тюльпана". 14 местных дизайнеров представят коллекции в национальном и современном стилях.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Участники обряда қымызмұрындық смогут попробовать кумыс и познакомиться с традициями его приготовления. Также будут продемонстрированы обряды "Қазық қағу", "Бие байлау" и проведен мастер-класс по технике приготовления и хранения кумыса.

При участии 100 ремесленников области будет изготовлен сырмақ из войлока. Он будет зарегистрирован в Казахстанской Книге рекордов как самый большой сырмақ с изображением тюльпана.

Отдельная зона будет отведена под фуд-корт.