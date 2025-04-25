Новый микрорайон появится в Туркестанской области

В селе Карасу Сайрамского района прошла церемония закладки капсулы нового микрорайона. В новом городке общей площадью 60 га будет построено 47 многоэтажных жилых домов на 2300 квартир и заселено около 12 тыс. сельчан.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров ознакомился с планом строительства и встретился с местными жителями.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"Сегодня мы являемся свидетелями очень важной инициативы по развитию Сайрамского района. В своем Послании глава государства акцентировал внимание на вопросах обеспечения жильем. В рамках этого поручения в нашей области реализуются конкретные проекты, направленные на обеспечение населения жильем. В Сайрамском районе более 63 тыс. граждан состоят в очереди на получение земельного участка, более 4 тыс. – на получение жилья. Сегодня в Карасу начинается строительство нового жилого района на 57 га", – сказал Нуралхан Кушеров.

Этот проект, как отметил глава региона, направлен на решение дефицита жилья и улучшение социального положения населения. В новом микрорайоне будут возведены социальные объекты.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"Важным показателем качества жизни населения является жилье. Задача каждого акима – обеспечить жильем нуждающихся, улучшить их бытовые условия, повысить социальный потенциал граждан. Поэтому мы должны приложить все усилия для этой работы". Нуралхан Кушеров

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В новом микрорайоне будут построены административное здание, современная школа на 600 мест, детский сад на 280 мест, поликлиника на 250 посещений в смену, Дом культуры и Дворец молодежи.

В Сайрамском районе в качестве нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда зарегистрированы 4206 граждан.

Жители села поблагодарили руководство региона за заботу о нуждающихся. Аким области отметил, что для развития региона будут предприняты все усилия, и призвал граждан соблюдать чистоту на территориях проживания и озеленять свои поселки.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Отметим, что в Сайрамском районе за счет средств местного бюджета (455 млн тенге) приобретено более 20 единиц спецтехники. Из областного бюджета на обновление техники предусмотрено 175 млн тенге. В районе и регионе продолжится работа в рамках реализации программы "Таза Қазақстан".