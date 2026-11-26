В селе Таврическое Уланского района состоялась церемония закладки капсулы в основание будущей птицефабрики "Altai Qus". В мероприятии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает строительство современного предприятия по производству куриных яиц мощностью до 150 млн штук в год. Объем инвестиций составит 5,5 млрд тенге.

Выступая на церемонии, Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что новое предприятие имеет значение не только для села Таврическое и Уланского района, но и для всей Восточно-Казахстанской области. Птицефабрика позволит увеличить производство местной продукции, укрепить продовольственную безопасность и создать новые рабочие места.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Сегодня около 30% потребности региона в куриных яйцах обеспечивается за счет собственного производства. После выхода "Altai Qus" на проектную мощность этот показатель, согласно прогнозам, увеличится до 109%. Таким образом, область сможет не только полностью обеспечивать внутренний рынок, но и создать условия для поставок продукции в соседние государства.

На предприятии планируют внедрить цифровые системы управления, автоматизированные производственные линии и современное оборудование, соответствующее международным стандартам качества. После выхода на проектную мощность здесь смогут работать до 150 человек.

Для нас принципиально важно, чтобы инвестиционные проекты не ограничивались созданием новых производственных мощностей, а приносили ощутимую пользу региону: способствовали развитию местного производства, созданию постоянных рабочих мест, расширению налоговой базы и укреплению продовольственной безопасности. Уверен, что птицефабрика „Altai Qus" станет новой точкой экономического роста Уланского района и внесет весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Восточного Казахстана, – сказал Нурымбет Сактаганов.

Кроме того, в Уланском районе начато строительство завода по производству обожженного кирпича мощностью 20 млн штук в год. Реализация этого проекта рассчитана на 2026-2027 годы.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Для сопровождения обоих инвестиционных проектов акимат района обеспечил оформление земельных участков в соответствии с требованиями законодательства.

Реализация проектов "Altai Qus" и кирпичного завода позволит расширить промышленный и агропромышленный потенциал Восточного Казахстана, привлечь инвестиции и создать дополнительные рабочие места.