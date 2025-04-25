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Общество

Крупные улицы и развязки строят в Астане

Строительство в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 23:15 Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане ведется строительство крупных дорожных проектов, сообщает Zakon.kz.

К примеру, это:

  • улица Бухар жырау от проспекта Аль-Фараби до улицы Жошы хана;
  • улица Кайсенова от улицы Бухар жырау до проспекта Улы Дала и др.

Данные крупные проекты будут завершены в текущем году, передает пресс-служба акимата города Астаны. К примеру, с 18 апреля текущего года Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города возобновлены строительно-монтажные работы по проекту "Строительство улицы Бухар жырау на участке от улицы № 37 (Жошы хан) до проспекта Тауелсиздик".

Масштабный проект предусматривает строительство дороги, обустройство тротуаров, уличного освещения, благоустройство прилегающей территории, а также установку светофорных объектов. Завершение проекта запланировано до конца текущего года. Выполнены работы по устройству инженерных сетей (ливневая канализация, хоз-быт канализация, водопровод, сети электроснабжения, сети связи), а также частично по благоустройству.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Кроме того, ведутся работы по строительству улицы Кайсенова – от проспекта Улы Дала до улицы Бухар жырау. В 2025 году планируется завершить все работы по инженерным сетям и обеспечить проезд.

Всего в текущем году в столице будет отремонтировано более 60 улиц. Кроме того, в текущем году планируется строительство 43 объектов протяженностью почти 15 км.

Также в настоящее время ведется реализация проекта строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Тлендиева и ул. Бейсековой. Данный важный инфраструктурный объект направлен на оптимизацию транспортного потока на одной из ключевых магистралей города. Проект значительно повысит пропускную способность перекрестка, сократит время в пути.

В текущем году планируется завершить строительство металлических пролетов путепровода и съездов, что обеспечит полноценный проезд по улице Бейсековой через проспект Тлендиева.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Также в городе ведется реализация проекта строительства улицы К. Мухамедханова с обеспечением проезда до конца года, что разгрузит перекресток Айтматова и Кургальжинского шоссе. Дорожные работы направлены не только на улучшение качества дорожного покрытия, но и на повышение безопасности дорожного движения и комфорта для жителей.

Также в числе запланированных работ:

  • обустройство новых тротуаров;
  • остановочных карманов;
  • пандусов и др.
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Фото Алия Абди
Алия Абди
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