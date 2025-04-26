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Общество

Жителям Мангистау назвали три места, категорически запрещенных для купания

Песок, вода, горизонт, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 08:55 Фото: pixabay
По решению Мангистауского областного маслихата "О правилах общего водопользования в Мангистауской области" в регионе определено 10 участков, на которых купание запрещено, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, в Центре общественных коммуникаций Мангистау назвали участки прибрежной зоны в Актау, которые признаны потенциально опасными и не предназначены для купания.

Сейчас в городе определены три запрещенные зоны:

  • Участок береговой линии от гостиницы "Каспиан Ривьера" в 4А микрорайоне до памятника Тарасу Шевченко в 5 микрорайоне;
  • набережная вдоль канала "Шора";
  • прибрежная территория канала ТОО "МАЭК".

Для обеспечения безопасного отдыха жителей города в Актау открыты четыре официальных пляжа:

  • Пляж "Солдатский" в микрорайоне Приморский;
  • правая часть пляжа яхт-клуба "Бриз" (микрорайон 4А);
  • левая часть пляжа яхт-клуба "Бриз" (микрорайон 4А);
  • пляж, расположенный в 10 метрах от жилого комплекса "Шевченко" (микрорайон 7А).

Также на территории города функционирует 21 платный пляж, официально зарегистрированный для предоставления услуг населению.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте.

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Аксинья Титова
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