Жителям Мангистау назвали три места, категорически запрещенных для купания
Фото: pixabay
По решению Мангистауского областного маслихата "О правилах общего водопользования в Мангистауской области" в регионе определено 10 участков, на которых купание запрещено, сообщает Zakon.kz.
По информации lada.kz, в Центре общественных коммуникаций Мангистау назвали участки прибрежной зоны в Актау, которые признаны потенциально опасными и не предназначены для купания.
Сейчас в городе определены три запрещенные зоны:
- Участок береговой линии от гостиницы "Каспиан Ривьера" в 4А микрорайоне до памятника Тарасу Шевченко в 5 микрорайоне;
- набережная вдоль канала "Шора";
- прибрежная территория канала ТОО "МАЭК".
Для обеспечения безопасного отдыха жителей города в Актау открыты четыре официальных пляжа:
- Пляж "Солдатский" в микрорайоне Приморский;
- правая часть пляжа яхт-клуба "Бриз" (микрорайон 4А);
- левая часть пляжа яхт-клуба "Бриз" (микрорайон 4А);
- пляж, расположенный в 10 метрах от жилого комплекса "Шевченко" (микрорайон 7А).
Также на территории города функционирует 21 платный пляж, официально зарегистрированный для предоставления услуг населению.
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