Жителям Мангистау назвали три места, категорически запрещенных для купания

По решению Мангистауского областного маслихата "О правилах общего водопользования в Мангистауской области" в регионе определено 10 участков, на которых купание запрещено, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, в Центре общественных коммуникаций Мангистау назвали участки прибрежной зоны в Актау, которые признаны потенциально опасными и не предназначены для купания.

Сейчас в городе определены три запрещенные зоны:

Участок береговой линии от гостиницы "Каспиан Ривьера" в 4А микрорайоне до памятника Тарасу Шевченко в 5 микрорайоне;

набережная вдоль канала "Шора";

прибрежная территория канала ТОО "МАЭК".

Для обеспечения безопасного отдыха жителей города в Актау открыты четыре официальных пляжа:

Пляж "Солдатский" в микрорайоне Приморский;

правая часть пляжа яхт-клуба "Бриз" (микрорайон 4А);

левая часть пляжа яхт-клуба "Бриз" (микрорайон 4А);

пляж, расположенный в 10 метрах от жилого комплекса "Шевченко" (микрорайон 7А).

Также на территории города функционирует 21 платный пляж, официально зарегистрированный для предоставления услуг населению.

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