Нашествие каракуртов напугало жителей Атырауской области

Жители Индерского района в Атырауской области напуганы количеством каракуртов, которые вывелись в 2025 году. Множество пауков, похожих на ядовитую черную вдову, заметили в местном парке. В последние три года число опасных членистоногих в регионе резко выросло, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, ситуация вызвала беспокойство у жителей. Люди боятся за себя, за детей и за домашний скот. В прошлом году от укусов ядовитых пауков пострадало много верблюдов и коров. К врачам после неприятной встречи с черной вдовой обращались и сами жители.

Однако местные власти говорят, что в бюджете средств на обширную обработку угодий от этого паука не предусмотрено – опасным вредителем каракурт не признан. Тем не менее районные акиматы готовы провести в обнаруженных очагах распространения дезинсекцию.

Отметим, что летом 2024 года в Управлении сельского хозяйства Атырауской области рассказали, как решают проблему нашествия каракуртов.