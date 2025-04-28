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Общество

Нашествие каракуртов напугало жителей Атырауской области

нашествие каракуртов в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 22:53 Фото: pixabay, pexels
Жители Индерского района в Атырауской области напуганы количеством каракуртов, которые вывелись в 2025 году. Множество пауков, похожих на ядовитую черную вдову, заметили в местном парке. В последние три года число опасных членистоногих в регионе резко выросло, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, ситуация вызвала беспокойство у жителей. Люди боятся за себя, за детей и за домашний скот. В прошлом году от укусов ядовитых пауков пострадало много верблюдов и коров. К врачам после неприятной встречи с черной вдовой обращались и сами жители.

Однако местные власти говорят, что в бюджете средств на обширную обработку угодий от этого паука не предусмотрено – опасным вредителем каракурт не признан. Тем не менее районные акиматы готовы провести в обнаруженных очагах распространения дезинсекцию.

Отметим, что летом 2024 года в Управлении сельского хозяйства Атырауской области рассказали, как решают проблему нашествия каракуртов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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