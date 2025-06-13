Нашествие каракуртов в Атырауской области: несколько человек попали в реанимацию

В Атырауской области в больницы региона уже обратились девять пострадавших от укусов каракуртов, три человека попали в реанимацию. У сельчан гибнет скот, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, пауки активизировались с наступлением жары. С начала мая зарегистрировали 179 случаев нападения черной вдовы на скот, шесть голов погибло. Опасного членистоногого легко можно встретить не только в степях, но и в городе. Чаще всего ядовитые пауки активны в утренние часы.

В число опасных сельхозвредителей каракурт не входит, поэтому обработка против него не делается.

Врачи советуют быть внимательнее и не приближаться к пауку. Его укус вызывает сильную боль, нарушение сердечного ритма и без медицинской помощи может привести к смерти.

"С мая в областную больницу поступило уже шесть человек, несколько из них – из районов. Троих пришлось госпитализировать в реанимацию, остальных – в отделение токсикологии. Все получают лечение, сейчас состояние пациентов оценивается как средней тяжести". Врач-токсиколог областной больницы г. Атырау Бауыржан Рахметов

Ранее, в мае, ситуацию с каракуртами объяснили в акимате Шымкента.