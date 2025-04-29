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Общество

Известный эксперт в области международных отношений Янь Сюэтун провел лекцию в Астане

Астана, внешняя политика, лекция , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 16:13 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Заслуженный профессор Университета Цинхуа (КНР) Янь Сюэтун выделил основные типы политического лидерства и привел примеры стратегий крупных держав, сообщает Zakon.kz.

Своим видением декан Института международных исследований Университета Цинхуа Янь Сюэтун поделился в рамках Проекта с лекциями зарубежных экспертов, запущенного по инициативе Казахстанского совета по международным отношениям при поддержке мультимедийного проекта "Qalam”.

Профессор Янь Сюэтун – один из ведущих мировых мыслителей, основатель направления морального реализма в теории международных отношений, а также автор ряда фундаментальных исследований о лидерстве и международной политике. Один из главных редакторов журнала о международной политике «The Chinese Journal of International Politics».

В рамках лекции эксперт остановился на ключевых аспектах теории морального реализма, которая является одним из направлений политического реализма в теории международных отношений. Согласно данной теории, политическое лидерство на мировой арене формируется не только благодаря укреплению и расширению экономических и военных сил, но и в том числе за счет этических и моральных ценностей.

Эксперт выделил основные типы политического лидерства и привел примеры стратегий крупных держав, формирующих современную мировую повестку. При этом профессор положительно отметил Казахстан как среднюю державу, играющую очень важную роль в региональных процессах.

"Вы видите, что очень многие страны сегодня говорят о регионализации. Поскольку у нас больше нет свободного глобального рынка, нужно создавать региональные конкуренции. Это будет масштабнее, чем просто рынок отдельно взятой страны. То есть, получается, это лучше, чем ничего", – отметил Янь Сюэтун.

Также в ходе лекции всемирно известный эксперт-международник позитивно оценил казахстанско-китайское двустороннее сотрудничество.

"Сотрудничество Китая с другими странами Центральной Азии по большей части происходит на границе и в сфере экономики, но не является столь комплексным. Поэтому, в моем понимании, конечно, если Китай хочет развивать региональное сотрудничество со странами Центральной Азии, Китаю в этом отношении придется очень сильно полагаться на Казахстан и его усилия", – резюмировал Янь Сюэтун.
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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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