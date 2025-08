"Уход от автократии и укрепление международного авторитета" – американский эксперт высказался о Токаеве

Корреспондент Zakon.kz побеседовал с заслуженным профессором государственного управления Университета Южной Калифорнии Честером Ньюландом. Ньюланд в разные годы работал в президентских командах Джимми Картера и Рональда Рейгана.

– После распада Советского Союза вы прибыли в только что ставший независимым Казахстан в качестве представителя Программы развития ООН и работали с юридическими экспертами. Другими словами, стали свидетелем первых лет независимости страны. Как бы вы сравнили то время с изменениями, происходящими сегодня?

– Юриспруденция и институты правосудия, особенно суды и другие формы профессиональной юридической экспертизы, были среди моих первоочередных забот в Казахстане в 1990-х годах. От уважаемых представителей казахской культуры я узнал о фундаментальных ценностях стремления к совершенству и о стремлении опираться на эти ценности, устраняя при этом вредные недостатки. Поскольку существовало множество других потребностей, я поддержал привлечение помощи со стороны Американской ассоциации юристов и международных экспертов, чтобы они предоставили свою юридическую экспертизу. Так и произошло, и основное внимание в моей работе вскоре переключилось на другие внутренние и международные вопросы. Тем не менее на протяжении веков справедливость была одной из важнейших ценностей Просвещенной цивилизации. Это в полной мере отражается в приоритетах президента Токаева, направленных на формирование гражданской культуры народа.

– Что вы можете сказать о социальной реальности 1990-х годов, непростого периода в истории Казахстана?

– К числу достойных социальных достижений Казахстана, доставшихся ему с советского периода, относились исключительно высокий уровень грамотности и способность к лидерству в области передовых наук, технологий и гуманитарных дисциплин. Независимость Казахстана укреплялась благодаря преемственности руководства и его осознанной политике международной взаимозависимости. С самого начала страна заслужила уважение в мире, отказавшись от ядерного оружия и связанных с ним угроз. В то же время Казахстан пользовался относительной внутренней стабильностью, несмотря на серьезные экономические и социальные трудности. В целом, несмотря на страдания, большинство людей стремились к развитию ответственной, самоуправляемой гражданской культуры в повседневной жизни.

– На ваш взгляд, какую роль сыграли международные организации в политических реформах Казахстана?

– На раннем этапе Казахстану серьезно угрожали попытки международных экономических структур навязать идеологию свободного рынка в духе "laissez-faire" ("свободная игра рыночных сил" или "политика невмешательства государства"), включая доктрину "Нового государственного менеджмента" от USAID, международных финансовых организаций и глобального бизнеса. Некоторые из этих сил стремились к контролю через масштабную приватизацию – в пользу международных инвесторов и корыстных олигархов автократического толка как внутри страны, так и за ее пределами, что подрывало развитие государства, основанного на верховенстве права. Однако с самого начала Организация Объединенных Наций, особенно Программа развития ООН, а также филантропические и профессиональные организации и лидеры оказали конструктивную поддержку. Американское общество государственного управления, Национальная академия государственного управления США, Международная ассоциация управления городами и округами, а также организации Европейского союза сыграли ключевую роль в изменении западной политики – от враждебного "дикого" капитализма к поддержке развития Казахстана.

– Вы профессионально взаимодействовали с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Какое у вас сложилось о нем личное впечатление?

– Хотя я глубоко восхищался выдающимся международным и внутренним лидерством Касым-Жомарта Токаева в течение двух сроков его пребывания на посту министра иностранных дел, а также на предыдущих и последующих должностях, я не работал с ним напрямую. Тем не менее он проявил себя как лидер, способствующий укреплению растущего международного авторитета Казахстана в глобальных делах. Практические шаги, такие как установление связей с Организацией Объединенных Наций, открытие посольства и консульств в США и других странах, проведение международных конференций и других мероприятий в Казахстане – все это способствовало укреплению позиций страны в первые годы.

Сегодня президент Токаев уходит от автократии и ведет страну к развитию гражданской культуры, основанной на верховенстве права и суверенитете народа. Он – своевременный и выдающийся мировой пример лидера эпохи Просвещения.

– Вы прокомментировали книгу "Государственное управление в новой реальности", изданную в этом году. Что делает эту работу особенно ценной?

– Во вступлении к этой книге президент Токаев четко и убедительно формулирует свое хорошо обоснованное стремление заменить автократическое управление развитием гражданской культуры, в которой народ является активным участником и к нему проявляют уважение профессиональные и ответственные государственные служащие. Это и есть основной принцип народного суверенитета и ограниченного государства, основанного на верховенстве закона и конституционной демократии.

С этим тесно связан и второй конституционный принцип. В условиях гигантского по территории унитарного государства, каковым является Казахстан, децентрализация полномочий и ответственности на уровне регионов и местных органов власти способствует национальной связанности и при этом учитывает разнообразие и богатство гражданской культуры страны.

– В своей академической статье вы писали, что "Казахстан сделал выбор в пользу устойчивого развития, а не сиюминутной выгоды". В этом контексте наблюдаете ли вы конкретные шаги в сторону устойчивого развития, отраженные в недавних политических реформах? Каким секторам, по вашему мнению, эти реформы приносят наибольшую пользу с точки зрения долгосрочной стабильности страны?

– Та самая Новая реальность, в рамках которой происходят три упомянутых выше прогресса Казахстана, подчеркивается президентом Токаевым в его предисловии к своевременной международной книге 2025 года Public Administration in the New Reality. Поиск человеческого достоинства со стороны народа теперь осуществляется в условиях радикальных изменений, вызванных технологиями, включая искусственный интеллект и многое другое. Для того чтобы сохранить и развивать просвещенную гражданскую культуру, необходимо участие всего многообразия граждан в жизнедеятельности своих сообществ совместно с государственными служащими и должностными лицами. Это осознание, проявляющееся среди акимов и других лидеров, под руководством президента Токаева, и определяет собой Новую реальность.

Учитывая значимость данного труда, было бы целесообразно обратиться к международному издателю – Palgrave Macmillan в Сингапуре – с просьбой разрешить публикацию ключевых отрывков из авторского предисловия президента Токаева в газетах и других СМИ, пока книга не поступит в широкую продажу в Казахстане и за его пределами.

– Во время выступления на Астанинском экономическом форуме вы отметили, что "достижения Казахстана, особенно в формировании профессиональной государственной службы, не имеют аналогов в мире". Чем, по вашему мнению, казахстанская модель отличается от моделей других стран?

– С самого начала независимости Казахстана и в последующие годы приоритетным направлением стала ориентация на привлечение "лучших и самых способных", включая талантливую молодежь, в качестве профессиональных кадров на государственную службу. Приветствовался горизонтальный вход в систему на уровне профессионального лидерства, тогда как во многих странах продвижение по службе осуществляется исключительно с нижнего уровня и требует многих лет работы, зачастую без особой результативности.

Сегодня под руководством президента Касым-Жомарта Токаева предпринимаются усилия по преодолению бюрократического доминирования в государственных делах, акцент смещается на создание общества, где профессиональные государственные служащие являются частью "жизненно важного сообщества" народа. Это и есть отличительная черта казахстанской модели государственного управления, которая может служить примером для других стран.