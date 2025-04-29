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Общество

Повышение финансовой грамотности населения: день правовой помощи для астанчан организовали на столичном рынке

Повышение финансовой грамотности населения: день правовой помощи для астанчан организовали на столичном рынке, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 15:15 Фото: пресс-служба акимата Астаны
День правовой помощи гражданам проводят на крытом столичном рынке "Астаналық". Мероприятие организовано Астанинским городским филиалом партии Amanat при поддержке акимата района Байконыр в рамках партийных проектов "Құқықтық көмек" и "Қарызсыз қоғам".

Как передает официальный сайт акимата города, мероприятие проводят с целью оказать квалифицированную финансовую и юридическую помощь жителям, а также повысить уровень их финансовой грамотности.

Граждане бесплатно получают консультации по широкому спектру вопросов: от жилищных программ до правовых аспектов в сфере здравоохранения, оформления собственности и закрытия ИП.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В мероприятии принимают участие представители Отбасы банка, проекта "Қарызсыз қоғам", ЕНПФ, Департамента юстиции, коллегии адвокатов и юридических палат, а также депутаты маслихата.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Поднимаются самые разные вопросы: по Отбасы банку, по просроченным кредитам, юридическим вопросам – от оформления земельных участков до закрытия ИП. Также немало обращений по здравоохранению: как встать на учет, как получить инвалидность, воспользоваться ОСМС. Мы планируем проводить такие мероприятия и в других торговых домах столицы", – рассказал пресс-секретарь столичного филиала партии Amanat Султан Мустафин.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Руководитель отдела консультации и документооборота Коммунального жилищного фонда акимата Астаны Бекжан Сипат, отметил, что большинство обращений касаются именно жилья.

"На сегодня действует ряд программ, по которым очередники могут получить жилье. В частности, арендное жилье с последующим выкупом предназначено для социально уязвимых категорий и многодетных семей. Также доступны льготные ипотечные программы через Отбасы банк – "Бақытты отбасы" под 2% и "Шанырак" под 5% годовых, с первоначальным взносом от 10% и сроком до 20 лет", – пояснил он.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Один из участников мероприятия рассказал, что пришел специально за консультацией по вопросам арендного жилья. Он рассказал, что живет недалеко от столицы и рассматривает возможность переезда в Астану.

"Очень важно, что здесь можно бесплатно получить всю необходимую информацию", – отметил он.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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