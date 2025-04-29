Повышение финансовой грамотности населения: день правовой помощи для астанчан организовали на столичном рынке

День правовой помощи гражданам проводят на крытом столичном рынке "Астаналық". Мероприятие организовано Астанинским городским филиалом партии Amanat при поддержке акимата района Байконыр в рамках партийных проектов "Құқықтық көмек" и "Қарызсыз қоғам".

Как передает официальный сайт акимата города, мероприятие проводят с целью оказать квалифицированную финансовую и юридическую помощь жителям, а также повысить уровень их финансовой грамотности.

Граждане бесплатно получают консультации по широкому спектру вопросов: от жилищных программ до правовых аспектов в сфере здравоохранения, оформления собственности и закрытия ИП.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В мероприятии принимают участие представители Отбасы банка, проекта "Қарызсыз қоғам", ЕНПФ, Департамента юстиции, коллегии адвокатов и юридических палат, а также депутаты маслихата.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Поднимаются самые разные вопросы: по Отбасы банку, по просроченным кредитам, юридическим вопросам – от оформления земельных участков до закрытия ИП. Также немало обращений по здравоохранению: как встать на учет, как получить инвалидность, воспользоваться ОСМС. Мы планируем проводить такие мероприятия и в других торговых домах столицы", – рассказал пресс-секретарь столичного филиала партии Amanat Султан Мустафин.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Руководитель отдела консультации и документооборота Коммунального жилищного фонда акимата Астаны Бекжан Сипат, отметил, что большинство обращений касаются именно жилья.

"На сегодня действует ряд программ, по которым очередники могут получить жилье. В частности, арендное жилье с последующим выкупом предназначено для социально уязвимых категорий и многодетных семей. Также доступны льготные ипотечные программы через Отбасы банк – "Бақытты отбасы" под 2% и "Шанырак" под 5% годовых, с первоначальным взносом от 10% и сроком до 20 лет", – пояснил он.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Один из участников мероприятия рассказал, что пришел специально за консультацией по вопросам арендного жилья. Он рассказал, что живет недалеко от столицы и рассматривает возможность переезда в Астану.

"Очень важно, что здесь можно бесплатно получить всю необходимую информацию", – отметил он.