10 новых дворов открыли в столичном районе Байконыр в День защиты детей
Фото: акимат Астаны
В Международный день защиты детей в столичном районе Байконыр открыли 10 новых дворовых территорий, а для жителей организовали праздничные мероприятия, сообщает Zakon.kz.
Фото: акимат Астаны
Новые дворы открыли по следующим адресам:
- улица Сейфуллина, 41;
- улица Бейсекбаева, 14;
- улица Сембинова, 21;
- улица Габдуллина, 1;
- улица Торайгырова, 3;
- улица Уалиханова, 3;
- улица Рахимова, 91;
- улица Шонанулы, 39 и 41;
- улица Жубанова, 3;
- улица Торайгырова, 1.
Фото: акимат Астаны
Во дворах установили новые игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
Фото: акимат Астаны
В честь открытия во дворах прошли праздничные мероприятия для детей и родителей. Жители выразили благодарность и организовали раздачу угощений.
Фото: акимат Астаны
Отметим, что в 2024 году в районе Байқоныр будет благоустроено 88 дворовых территорий. Из них 18 — комплексно, а на 70 будут проведены ремонтно-восстановительные работы. При этом благоустройство 12 из 18 дворов реализуется в рамках проекта "Бюджет, участвующий населением".
Всего в этом году в столице планируется благоустроить более 180 дворовых и общественных пространств.
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