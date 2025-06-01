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Общество

10 новых дворов открыли в столичном районе Байконыр в День защиты детей

двор, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 15:48 Фото: акимат Астаны
В Международный день защиты детей в столичном районе Байконыр открыли 10 новых дворовых территорий, а для жителей организовали праздничные мероприятия, сообщает Zakon.kz.
дети, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 15:48

Фото: акимат Астаны

Новые дворы открыли по следующим адресам:

  • улица Сейфуллина, 41;
  • улица Бейсекбаева, 14;
  • улица Сембинова, 21;
  • улица Габдуллина, 1;
  • улица Торайгырова, 3;
  • улица Уалиханова, 3;
  • улица Рахимова, 91;
  • улица Шонанулы, 39 и 41;
  • улица Жубанова, 3;
  • улица Торайгырова, 1.

Фото: акимат Астаны

Во дворах установили новые игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Фото: акимат Астаны

В честь открытия во дворах прошли праздничные мероприятия для детей и родителей. Жители выразили благодарность и организовали раздачу угощений.

Фото: акимат Астаны

Отметим, что в 2024 году в районе Байқоныр будет благоустроено 88 дворовых территорий. Из них 18 — комплексно, а на 70 будут проведены ремонтно-восстановительные работы. При этом благоустройство 12 из 18 дворов реализуется в рамках проекта "Бюджет, участвующий населением".

Всего в этом году в столице планируется благоустроить более 180 дворовых и общественных пространств.

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Андрей Дюсупов
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