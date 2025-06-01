10 новых дворов открыли в столичном районе Байконыр в День защиты детей

В Международный день защиты детей в столичном районе Байконыр открыли 10 новых дворовых территорий, а для жителей организовали праздничные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Фото: акимат Астаны

Новые дворы открыли по следующим адресам:

улица Сейфуллина, 41;

улица Бейсекбаева, 14;

улица Сембинова, 21;

улица Габдуллина, 1;

улица Торайгырова, 3;

улица Уалиханова, 3;

улица Рахимова, 91;

улица Шонанулы, 39 и 41;

улица Жубанова, 3;

улица Торайгырова, 1.

Фото: акимат Астаны

Во дворах установили новые игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Фото: акимат Астаны

В честь открытия во дворах прошли праздничные мероприятия для детей и родителей. Жители выразили благодарность и организовали раздачу угощений.

Фото: акимат Астаны

Отметим, что в 2024 году в районе Байқоныр будет благоустроено 88 дворовых территорий. Из них 18 — комплексно, а на 70 будут проведены ремонтно-восстановительные работы. При этом благоустройство 12 из 18 дворов реализуется в рамках проекта "Бюджет, участвующий населением".

Всего в этом году в столице планируется благоустроить более 180 дворовых и общественных пространств.