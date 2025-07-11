В Туркестанской области впервые в стране внедрена система капельного орошения на 32 тыс. га

Впервые в истории страны в Туркестанской области внедрена технология капельного орошения на 32 тыс. га одновременно. Эта инициатива придаст новый импульс развитию хлопководства.

В Отырарском районе прошел областной семинар-совещание на тему "Эффективность посева хлопчатника по новой технологии".

Цель семинара, организованного областным акиматом совместно с областной прокуратурой, Управлением сельского хозяйства, акиматами Отырара и Арыси, СПК "Туркестан", – повышение производительности труда путем внедрения современных агротехнологий в отрасли, обучение крестьян водосбережению, разъяснение эффективного использования удобрений, обсуждение путей повышения конкурентоспособности хлопкового производства и адаптации его к международным требованиям.

В рамках программы участники ознакомились с посевными хлопковыми полями ТОО "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс". Была организована выставка-продажа семян, саженцев, органических и минеральных удобрений, биоагентов, агродронов, гербицидов и пестицидов, необходимых для сельскохозяйственных культур.

Фото: акимат Туркестанской области

Семинар открыл аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

"Высокий уровень благосостояния населения нашего региона тесно связан с развитием агропромышленного комплекса. Важно внедрять водосберегающие технологии. Глава государства уделяет особое внимание аграрной сфере и поручил внедрять инновационные подходы. Наша область ежегодно производит сельхозпродукцию более чем на один триллион тенге и является лидером в республике по этому показателю. В регионе действует около 90 тысяч агроформирований, это 31 процент от республиканского показателя. Поэтому социальное положение одного миллиона сельчан напрямую связано с сельским хозяйством. Сейчас одной из мировых проблем является нехватка воды. В регионе набирают обороты решения проблемы на местном уровне путем комплексного перехода на водосберегающие технологии. По плану в этом году мы должны были внедрить водосберегающие технологии на 27 тысячах гектарах, а ввели на 59 тысячах. До 2030 года этим методом будет охвачено 50 процентов орошаемых земель. Для повышения доступности водосберегающих технологий запущены четыре предприятия, которые в год будут производить технологии для 113 тысяч га. Если выращивание хлопчатника традиционным методом выдавало в среднем 25 центнеров сырца с гектара, то за счет новой технологии урожайность повысится втрое, до 60 центнеров с гектара. Работы продолжаются. Мы готовы к всесторонней поддержке агроформирований и совместному решению проблем. Надеемся, что сегодняшний семинар даст толчок и много полезной информации крестьянам", – сказал аким области.

Фото: акимат Туркестанской области

На совещание были приглашены ученые, представители правоохранительных органов, руководители ответственных управлений и отделов, акимы районов, городов и сельских округов, руководители агроформирований, предприниматели, владельцы крестьянских хозяйств, занимающихся выращиванием хлопка. Модератором семинара-совещания выступил заместитель акима области Нурбол Турашбеков. Спикеры высказали свои мнения по тематике.

Прокурор Туркестанской области Мурат Тлеубердиев рассказал о ходе выполнения поручения главы государства по обеспечению защиты инвестиций; генеральный директор ТОО "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс" Янь Цивэнь – о путях строительства и эксплуатации хлопкоосеменной базы высшей категории; руководитель ТОО "Хлопково-бахчевая сельскохозяйственная опытная станция" Амандык Костаков – о выращивании конкурентоспособного отечественного сорта хлопка; руководитель ТОО "Таймас 2024" Болат Куракбаев " поделился практическим опытом в посеве хлопчатника в Отырарском районе", а директор ТОО "БНК АГРО" Ниязали Бейсенбаев выступил на тему "Эффективность внедрения водосберегающих технологий".

Фото: акимат Туркестанской области

Отметим, сегодня в регионе действуют завод по производству дождевальных поливочных машин ТОО "BNK Group LTD" (1000 единиц для 50 тыс. га в год), предприятие по производству капельного орошения для 14 тыс. га, ГКП на ПХВ "Туран су", выпускающее системы для 9000 га в год, предприятие компании XINJANG IRRIGATION, производящее линию капельного орошения для 40 тысяч га в год.

В Туркестанской области в 2025-2026 годах планируется создание хлопково-текстильного кластера полного цикла. В рамках крупнейшего инвестиционного проекта, не имеющего аналогов в Казахстане, будут реализованы четыре хлопкоперерабатывающих и полноценных текстильных комплекса. Проект включает в себя все этапы – от посева до окрашивания тканей, обработки готовой продукции. На площади около 32 тыч. гектаров внедряются современные водосберегающие технологии и выращивается хлопок. В работах заняты местные жители.