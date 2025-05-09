Подземную теплицу создала жительница ВКО

Подземную теплицу организовала Людмила Земляная в селе Украинка Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Хабар", этой деятельностью женщина занимается на протяжении 17 лет. Людмила уверена, что в таком резко континентальном климате растения могут прекрасно жить в разные времена года. Тем более, что этот способ в пять раз экономичнее обычного, а результаты поражают.

У Людмилы Земляной растут розы, лимоны, бананы, бугенвиллии, орхидеи. И все они не декоративные экземпляры, а плодоносящие культуры.

В подземной теплице она сама и агроном, и ландшафтный дизайнер, и экскурсовод. Ее опытом интересуются не только сельчане. С начала года теплицу посетили более 500 человек: от школьников до иностранных туристов. Многие посетители возвращаются за саженцами.

По мнению зарубежных ученных, многие горожане уже сейчас выращивают овощи и фрукты не только около своих домов, но и на балконах и крышах. Это может предотвратить продовольственный кризис в случае глобальных катастроф.