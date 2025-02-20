Две мини-теплицы для выращивания наркотических растений обнаружили в ВКО

В Восточно-Казахстанской области выявили две фитолаборатории, предназначенные для выращивания наркотических растений, сообщает Zakon.kz.

В ходе обысков в квартирах 57-летнего и 35-летнего жителей региона полицейские обнаружили оборудованные фитолаборатории. Одна из них располагалась в шкафу и была оснащена светодиодными лампами, системой вентиляции и фильтрации, в то время как другая представляла собой термобокс.

"Изъяты кусты каннабиса, устройства для их выращивания, а также свертки с веществом растительного происхождения. Общий вес запрещенного вещества составил более 570 г. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Полиция продолжает активную работу по выявлению и пресечению наркопреступлений и призывает граждан сообщать о подобных нарушениях. Только совместными усилиями можно противостоять распространению наркотиков и обеспечить безопасность общества", – рассказали в полиции.

Ранее полицейские через соцсети нашли дилера с наркотиками стоимостью 30 млн тенге.