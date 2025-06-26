В Карагандинской области реализуют 17 инвестиционных проектов

В Карагандинской области продолжается развитие промышленности, чему способствует обеспечение властями благоприятного инвестиционного климата. На 2025 год запланирован запуск 17 проектов на общую сумму порядка 200 млрд тенге, с созданием свыше 2 тысяч рабочих мест, сообщает Zakon.kz.

По информации управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области, проекты охватывают такие ключевые направления как: металлургия, машиностроение, альтернативная энергетика, глубокая переработка сырья.

Один из крупных объектов – завод горячего цинкования. Проект находится в завершающей стадии. Его стоимость – 6,2 млрд тенге. Проект реализуется за счет собственных средств и заемного финансирования со стороны фонда "Байтерек". Производственная мощность составит 50 тыс. тонн продукции в год с перспективой увеличения до 70 тыс. тонн. Будет создано 115 новых рабочих мест.

Стратегически новый завод должен объединить производства, которым на последней стадии необходимо горячее цинкование. На его базе планируется металлургический кластер. В том числе будет открыт завод по производству опор высоковольтных линий электропередач.

Фото: акимат Карагандинской области

Еще один масштабный проект – строительство завода по выпуску стальных прямошовных труб стоимостью 25 млрд тенге и созданием 400 рабочих мест. Запуск нового производства позволит снизить импортозависимость в различных отраслях.

Один из драйверов промышленного роста и занятости региона – СЭЗ "Сарыарка". В настоящее время на ее территории действуют 11 предприятий и еще 14 объектов в стадии строительства.

На СЭЗ строится завод по выпуску кремниевых сплавов. Это также крупный инвестиционный проект. Планируется запуск четырех печей мощностью свыше 95 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции составят около 63 млрд тенге, будет создано порядка 500 новых рабочих мест.

По информации руководства предприятия, проект находится в завершающей стадии, в сентябре планируется ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс. В будущем возможно создание кремниевого кластера.

Таким образом в области решается задача по диверсификации экономики, созданию новых производств, росту промышленности.