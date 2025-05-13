Развитие с прицелом на будущее: в ВКО запускают масштабные преобразования в приграничных районах

В Усть-Каменогорске состоялось собрание экспертного совета "Развитие приграничных территорий – основа развития региона", проведенное в рамках реализации решений Национального курултая.

Онлайн к встрече подключился акимат Зайсанского района.

Модератором выступил председатель Восточно-Казахстанского областного маслихата Денис Рыпаков. Он отметил, что восстановление статуса приграничных районов в Восточно-Казахстанской области и области Абай дало ощутимые результаты: в регионах наблюдается оживление социальной и экономической жизни, улучшается инфраструктура.

Фото: пресс-центр ВКО

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическое значение приграничных территорий, напомнив о восстановлении их статуса в областях Абай и Восточно-Казахстанской.

"Ситуация в приграничных населенных пунктах напрямую влияет на безопасность государства и имеет стратегическое значение. Поэтому необходимо продолжать системную работу в этом направлении", — сказал президент.

Одним из значимых шагов стало восстановление статуса упраздненных приграничных районов, таких как Тарбагатай, Улкен Нарын и Маркаколь. Это способствовало развитию территорий, улучшению качества жизни местных жителей и укреплению национальной безопасности. Важным приоритетом стало поддержание переселенцев в области, а также проекты по привлечению специалистов в сельскую местность, такие как программа добровольного переселения и проект "С дипломом в село!".

Фото: пресс-центр ВКО

Особое внимание на встрече уделили модернизации транспортно-логистической инфраструктуры. Одним из реализованных проектов стало строительство моста через Бухтарминское водохранилище, что значительно повысило транспортную связанность региона. Ведется строительство двух новых аэропортов – в Зайсанском и Катон-Карагайском районах.

Также участники подчеркнули необходимость снижения диспропорций в региональном развитии. Сейчас готовится новая Концепция регионального развития, направленная на устранение инфраструктурного и социального неравенства между областями и усиление межведомственного взаимодействия.

Фото: пресс-центр ВКО

В обсуждении приняли участие социолог, кандидат наук Элеонора Столярова, член Национального курултая Ольга Кузовлева, член областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Зарина Камасова, а также представители управлений экономики, образования, земельных отношений, предпринимательства, туризма, аким Зайсанского района и ученые. Завершилось мероприятие обсуждением, в ходе которого прозвучали рекомендации по дальнейшим шагам в развитии приграничных территорий.