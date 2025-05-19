#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
509.51
570.6
6.3
Общество

Казахстан официально обратился к Узбекистану из-за пункта пропуска "Тажен"

Флаги Узбекистана и Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 11:23 Фото: akorda.kz
Пункт пропуска "Тажен" на казахстанско-узбекской границе временно закрыт до 1 сентября 2025 года. Об этом сегодня, 19 мая, проинформировали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что с 1 февраля текущего года, по согласованию с компетентными органами Узбекистана, временно приостановлено движение через пункт пропуска "Тажен" для физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспорта грузоподъемностью до 3,5 тонн.

"Это решение принято в целях обеспечения безопасности граждан и ускорения строительных и реконструкционных работ на пункте пропуска. Сейчас на месте ведутся масштабные работы: монтаж металлоконструкций, прокладка инженерных сетей, капитальный ремонт зданий", – объяснили в пресс-службе Комитета госдоходов МФ РК в понедельник.

Дополнительно, как сообщили в КГД, с мая по август АО "НК "КазАвтоЖол" будет строить автомобильную дорогу на нейтральной полосе между пунктами "Тажен" (Казахстан) и "Даут Ата" (Узбекистан). "Аналогичные работы планируются и с узбекской стороны.

В связи с продолжающимися строительными работами, Республика Казахстан официально обратилась к узбекской стороне с предложением продлить ограничение на пересечение границы еще на 4 месяца – до 1 сентября 2025 года. Узбекистан поддержал инициативу. Убедительно просим граждан учитывать данную информацию при планировании поездок и маршрутов".Пресс-служба Комитета госдоходов МФ РК

Пересечение физических лиц, а также проезд легкового автотранспорта, автобусов и грузового транспорта до 3,5 тонн через пункты пропуска "Тажен" (Казахстан) – "Даут Ата" (Узбекистан) временно приостановили на 3 месяца с 1 февраля 2025 года. О том, через какие пункты пропуска, расположенные на казахстанско-узбекской границе, перераспределили поток, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Завершено строительство линейной части газопровода "Талдыкорган-Ушарал"
Общество
11:47, Сегодня
Завершено строительство линейной части газопровода "Талдыкорган-Ушарал"
Экологичный транспорт в Алматы: развитие инфраструктуры в рамках проекта "Таза Қазақстан"
Общество
11:45, Сегодня
Экологичный транспорт в Алматы: развитие инфраструктуры в рамках проекта "Таза Қазақстан"
Сколько участков республиканских трасс сузили в Казахстане
Общество
09:52, Сегодня
Сколько участков республиканских трасс сузили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: