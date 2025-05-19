Казахстан официально обратился к Узбекистану из-за пункта пропуска "Тажен"

Пункт пропуска "Тажен" на казахстанско-узбекской границе временно закрыт до 1 сентября 2025 года. Об этом сегодня, 19 мая, проинформировали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что с 1 февраля текущего года, по согласованию с компетентными органами Узбекистана, временно приостановлено движение через пункт пропуска "Тажен" для физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспорта грузоподъемностью до 3,5 тонн.

"Это решение принято в целях обеспечения безопасности граждан и ускорения строительных и реконструкционных работ на пункте пропуска. Сейчас на месте ведутся масштабные работы: монтаж металлоконструкций, прокладка инженерных сетей, капитальный ремонт зданий", – объяснили в пресс-службе Комитета госдоходов МФ РК в понедельник.

Дополнительно, как сообщили в КГД, с мая по август АО "НК "КазАвтоЖол" будет строить автомобильную дорогу на нейтральной полосе между пунктами "Тажен" (Казахстан) и "Даут Ата" (Узбекистан). "Аналогичные работы планируются и с узбекской стороны.

В связи с продолжающимися строительными работами, Республика Казахстан официально обратилась к узбекской стороне с предложением продлить ограничение на пересечение границы еще на 4 месяца – до 1 сентября 2025 года. Узбекистан поддержал инициативу. Убедительно просим граждан учитывать данную информацию при планировании поездок и маршрутов". Пресс-служба Комитета госдоходов МФ РК

Пересечение физических лиц, а также проезд легкового автотранспорта, автобусов и грузового транспорта до 3,5 тонн через пункты пропуска "Тажен" (Казахстан) – "Даут Ата" (Узбекистан) временно приостановили на 3 месяца с 1 февраля 2025 года. О том, через какие пункты пропуска, расположенные на казахстанско-узбекской границе, перераспределили поток, можете узнать здесь.