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Общество

На три месяца остановит работу пост на границе Казахстана и Узбекистана

На 3 месяца остановит работу пост на границе Казахстана и Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 13:03 Фото: gov.kz
Временно приостановлено пересечение через пункт пропуска "Тажен". С этим важным заявлением 30 января 2025 года выступила пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, на таможенных постах, расположенных на внешней границе ЕАЭС, продолжается полномасштабная модернизация 9 автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном.

Так, по согласованию с узбекской стороной (через обмен нотами) для обеспечения безопасности пересечения физическими лицами пункта пропуска "Тажен" в период проведения реконструкции поста с 1 февраля 2025 года на 3 месяца временно приостанавливается пересечение физических лиц, а также проезд легкового автотранспорта, автобусов и грузового транспорта до 3,5 тонн через пункты пропуска "Тажен" (РК) – "Даут Ата" (РУ).

В этой связи перераспределение потока физических лиц, легкового автотранспорта, автобусов и грузового транспорта до 3,5 тонны через следующие пункты пропуска, расположенные на казахстанско-узбекской границе:

  • пункты пропуска "Б. Конысбаева" (РК) – "Яллама" (РУ) (физические лица, легковые автотранспортные средства, автобусы и грузовые АТС с грузоподъемностью до 3,5 тонн);
  • пункты пропуска "Капланбек" (РК) – "Зангиота" (РУ) (физические лица, легковые автотранспортные средства, автобусы);
  • пункты пропуска "Сырдарья" (РК) – "Малик" (РУ), "Целинный" (РК) – "Ок Олтин" (РУ) (легковые автотранспортные средства, физические лица);
  • железнодорожные пункты пропуска "Бейнеу" (РК) – "Каракалпакия" (РУ) (перемещение физических лиц железнодорожным транспортом).

27 января сообщалось, что два пункта пропуска "Капланбек" и "Навои" на границе Казахстана и Узбекистана будут работать с ограничениями. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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