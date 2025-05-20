Казахстан вошел в топ-10 рейтинга, касающегося снижения материнской смертности

На заседании Координационного совета по устойчивому развитию, прошедшего под председательством министра национальной экономики Серика Жумангарина, состоялась презентация третьего Добровольного национального обзора по целям устойчивого развития (ЦУР), сообщает Zakon.kz.

Исполняющий обязанности постоянного координатора ООН в Казахстане Стивен О`Малли отметил, что представленный документ – это не просто отчет, а отражение глубокой приверженности Казахстана к повестке 2030 ООН и возможность рассказать всему миру о прогрессе страны, уроках и амбициях.

Фото: primeminister.kz

Председатель правления Института экономических исследований Асель Сарсенбаева подчеркнула, что сейчас, по оценке ВОЗ, Казахстан входит в десятку стран с наиболее быстрым снижением материнской смертности. В сфере гендерного равенства наблюдается прогресс как на уровне государства, так и в частном секторе, где крупные компании внедряют гендерные стратегии и политики противодействия харассменту.

Подводя итоги Координационного совета, Серик Жумангарин отметил, что принятие лучших международных стандартов содействует укреплению репутации страны на международной арене.

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