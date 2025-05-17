Побывала в матрице: девушка, пережившая клиническую смерть, описала свои видения

Пережившая клиническую смерть американка Брианна Лафферти испытала видения, пока ее сердце не билось в течение восьми минут, сообщает Zakon.kz.

Девушка рассказала подробности в беседе с Daily Mail.

Американка отметила, что ей показалось, будто прошло несколько месяцев, а не минут. Она услышала голос и погрузилась в темноту, ощутила ясность ума и хрупкость жизни.

"По словам Лафферти, она очутилась в туннеле с единицами и нулями, которые символизируют математическую структуру вселенной, мир, который пациентка назвала загробным, обладал идеальным порядком, но не имел понятия времени. Она также описала сюрреалистические пейзажи и появление неизвестных ей созданий, с которыми она ощущала глубокую связь", – пишет издание.

Американка страдает редким генетическим заболеванием мозга – миоклонической дистонией. Ее состояние ухудшалось, реабилитация после клинической смерти была долгой и сложной. В 2022 году она перенесла экспериментальную операцию на головном мозге. Сейчас Лафферти 25 лет, она оценивает лечение положительно, симптомы болезни стали менее выраженными.

Ранее американец, страдающий от наркотической зависимости, рассказал о том, что видел, пока был на грани жизни и смерти из-за суицида.