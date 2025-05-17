#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
509.51
570.6
6.3
Мир

Побывала в матрице: девушка, пережившая клиническую смерть, описала свои видения

медицина, операция, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 14:28 Фото: pixabay
Пережившая клиническую смерть американка Брианна Лафферти испытала видения, пока ее сердце не билось в течение восьми минут, сообщает Zakon.kz.

Девушка рассказала подробности в беседе с Daily Mail.

Американка отметила, что ей показалось, будто прошло несколько месяцев, а не минут. Она услышала голос и погрузилась в темноту, ощутила ясность ума и хрупкость жизни.

"По словам Лафферти, она очутилась в туннеле с единицами и нулями, которые символизируют математическую структуру вселенной, мир, который пациентка назвала загробным, обладал идеальным порядком, но не имел понятия времени. Она также описала сюрреалистические пейзажи и появление неизвестных ей созданий, с которыми она ощущала глубокую связь", – пишет издание.

Американка страдает редким генетическим заболеванием мозга – миоклонической дистонией. Ее состояние ухудшалось, реабилитация после клинической смерти была долгой и сложной. В 2022 году она перенесла экспериментальную операцию на головном мозге. Сейчас Лафферти 25 лет, она оценивает лечение положительно, симптомы болезни стали менее выраженными.

Ранее американец, страдающий от наркотической зависимости, рассказал о том, что видел, пока был на грани жизни и смерти из-за суицида.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Копия легендарного документа оказалась оригиналом, стоимостью 10,7 млрд тенге
Мир
15:41, Сегодня
Копия легендарного документа оказалась оригиналом, стоимостью 10,7 млрд тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: