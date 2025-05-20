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Общество

Бесплатный доступ в музеи и театры предоставят летом школьникам в Казахстане

Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева, музей искусств, искусство, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 11:53 Фото: Zakon.kz
Вице-министр культуры и информации Канат Искаков 20 мая 2025 года на заседании правительства сообщил, что летом школьники смогут бесплатно посетить музеи и театры, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что разработан комплекс масштабных мероприятий, которые направлены на расширение культурного и творческого потенциала молодого поколения. В 10 подведомственных министерству учебных заведениях сегодня обучается более 10 тыс. учащихся. В данных организациях утверждены специальные культурно-познавательные программы на летний период.

"В летнее время всем школьникам страны предоставляется бесплатный доступ в музеи и театры и другие культурные учреждения. Это хорошая инициатива, которая позволит каждому ребенку познакомиться с культурным наследием", – сказал Канат Искаков.

Ранее сообщалось, где и как могут заработать школьники и студенты во время каникул.

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Бауыржан Муканов
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