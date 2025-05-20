Где и как могут заработать школьники и студенты во время каникул, рассказала Светлана Жакупова

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 20 мая на заседании правительства рассказала о мерах по организации занятости школьников и студентов в период летних каникул, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что количество школьников в возрасте от 14 до 18 лет, которым в соответствии с законодательством разрешена трудовая деятельность, составляет около 1,5 млн человек, в том числе 26,5 тыс. – учащиеся с инвалидностью.

"Согласно данным информационных систем, на сегодняшний день занятостью охвачены 24,3 тыс. детей школьного возраста. Наибольшее количество занято в сферах торговли (5,3 тыс.), услуг по проживанию и питанию (3,6 тыс.). Для обеспечения занятости учащихся в предстоящий каникулярный период предлагаются следующие мероприятия: подбор подходящих вакансий посредством электронной биржи труда, онлайн-обучение, организация общественных работ и профессиональная ориентация", – сообщила Светлана Жакупова.

На электронной бирже труда (enbek.kz) создан специальный раздел "Мои летние каникулы", позволяющий учащимся (школьникам и студентам) уже с 14 лет регистрироваться на платформе, создавать свой личный кабинет, размещать резюме и самостоятельно искать подходящие вакансии. Для учащихся в возрасте до 16 лет регистрация и создание личного кабинета будет осуществляться законными представителями (родители, опекуны).

Кроме того, на платформе онлайн-обучения Skills.Enbek предлагается широкий спектр бесплатных и платных курсов в различных областях, которые позволят школьникам приобрести новые навыки или усовершенствовать существующие. Сегодня на платформе опубликовано 1 294 курса, из которых 322 являются бесплатными, 67 курсов адаптированы для лиц с инвалидностью.

"Продолжится практика организации местными исполнительными органами общественных работ для учащихся старших классов общеобразовательных школ в период летних каникул. Особенностями общественных работ для школьников являются: возможность организовывать работы на условиях неполного рабочего дня или по гибкому графику; экономическая, социальная и экологическая полезность для региона; возможность временного трудоустройства лицам, не имеющим специального образования. Ежемесячный размер заработной платы составляет не менее 24 МРП (94 368 тенге)", – добавила Светлана Жакупова.

Для помощи в выборе подходящего карьерного пути функционирует платформа "Мансап компасы", которая помогает определить карьерные интересы через профориентационные тесты, получить информацию по востребованным профессиям и выбрать учебное заведение.

Другие подробности о возможностях летней подработки для подростков можно прочитать здесь.