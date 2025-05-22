Коллегия Минобороны: министр обороны определил приоритетные задачи развития войск

Под председательством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова в Карагандинском гарнизоне состоялось выездное заседание коллегии Министерства обороны.

В его ходе были подведены итоги зимнего периода обучения за 2024-2025 годы и определены приоритетные направления деятельности на летний учебный период.

В его работе приняли участие руководящий состав Министерства обороны, Генерального штаба, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие родами войск и войсками региональных командований, а также начальники военных учебных заведений.

Фото: МО РК

Глава оборонного ведомства акцентировал внимание на изменениях в геополитической обстановке. С учетом анализа зарубежного опыта ведения современных боевых действий он обозначил приоритеты в подготовке казахстанской армии.

Заслушаны доклады первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова о состоянии боевой и мобилизационной готовности и заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева о состоянии воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах.

Фото: МО РК

Заместители министра обороны уделили особое внимание вопросам подготовки мобилизационного резерва, планирования сборов с военнообязанными, развития системы службы в резерве, поддержания твердого уставного порядка в воинских частях, недопущения правонарушений и преступлений.

Обсуждены отдельные вопросы повышения уровня подготовки войск, кадрового потенциала, тылового и технического обеспечения.

Фото: МО РК

Подводя итоги, министр обороны поставил перед командным составом ряд приоритетных задач. Среди них – подготовка операторов БПЛА с отработкой задач тактической разведки, организация практических занятий по боевой и специальной подготовке, подготовка инженерно-саперных подразделений, усиление мер безопасности, соблюдение требований по обращению с оружием и др.