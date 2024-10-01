НОК Казахстана принял участие в семинаре по подготовке к зимней Азиаде-2025

В Харбине (Китай) состоялся семинар по подготовке к зимним Азиатским играм-2025, сообщает Zakon.kz.

Он прошел при участии представителей Олимпийского Совета Азии.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана представили директор Департамента спорта Бектур Киятбай и ведущий менеджер Департамента международных отношений Айзат Карашашев.

Во время семинара каждое подразделение организационного комитета предстоящей Азиады сделало доклад об актуальном статусе подготовки к Играм.

Помимо семинара сотрудники НОК провели отдельную встречу, на которой детально обсудили вопросы касающиеся организационных моментов: основные сроки, логистика, условия проживания, размер делегации, оформление перевозки груза и спортивного снаряжения.

Отметим, что Харбин во второй раз будет принимать Азиаду. На соревнованиях будут разыграны 64 комплекта медалей в 12 дисциплинах.