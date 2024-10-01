НОК Казахстана принял участие в семинаре по подготовке к зимней Азиаде-2025
Он прошел при участии представителей Олимпийского Совета Азии.
Национальный Олимпийский комитет Казахстана представили директор Департамента спорта Бектур Киятбай и ведущий менеджер Департамента международных отношений Айзат Карашашев.
Во время семинара каждое подразделение организационного комитета предстоящей Азиады сделало доклад об актуальном статусе подготовки к Играм.
Помимо семинара сотрудники НОК провели отдельную встречу, на которой детально обсудили вопросы касающиеся организационных моментов: основные сроки, логистика, условия проживания, размер делегации, оформление перевозки груза и спортивного снаряжения.
Отметим, что Харбин во второй раз будет принимать Азиаду. На соревнованиях будут разыграны 64 комплекта медалей в 12 дисциплинах.