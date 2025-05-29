Мадиев разъяснил, повлияет ли верификация смартфонов на их цену

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 29 мая 2025 года в кулуарах Astana International forum ответил, повлияет ли платная верификация ввозимых мобильных устройств на их конечную стоимость, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили разъяснить, почему процедура верификации мобильных телефонов будет бесплатной для физических лиц, тогда как для юридических лиц – импортеров мобильных устройств в Казахстан – предусмотрена оплата в размере 1 месячного расчетного показателя (МРП) за каждое устройство. Также был поднят вопрос о том, как это повлияет на конечную стоимость телефонов для потребителей.

"Мы на цену никак не влияем. Это сами официальные дилеры, ресейлеры, дистрибьюторы обратились с просьбой помочь, чтобы устранить серый рынок. Я не думаю, что эта реформа приведет к повышению стоимости смартфонов, потому что для официальных игроков это означает рост доходов. Мобильные аппараты будут завозиться официально, "в белую", – ответил министр на второй вопрос.

По его словам, анализ рынка показал, что до введения этой реформы 75% мобильных устройств завозилось "в серую" – это более 100 млрд тенге недополученных средств в бюджет страны.

"Мы считаем, что такую ситуацию необходимо исправлять. Поэтому мы открыты к сотрудничеству – когда компании к нам обращаются и интегрируются с нашими системами. Никакой монополии нет. У нас есть утвержденные правила, оформленные приказом министерства. Все строится по принципу OpenAPI: компании обращаются, и если они могут предоставить соответствующую инфраструктуру и интегрироваться с нашими информационными системами, – пожалуйста, любой частный игрок может это реализовать. Что касается стоимости – мы в этот процесс не вмешиваемся, компании самостоятельно договариваются с официальными дистрибьюторами", – дополнил Мадиев.

Журналисты также поинтересовались, оплачивали ли импортеры ранее ввоз каждого мобильного устройства в Казахстан.



"Раньше импортеры несли убытки, потому что большая часть мобильных аппаратов завозилась "в серую". Представьте, устройства не проходили ни через таможню, ни через официальных дилеров, которые потенциально могли бы зарабатывать на продаже этих телефонов и платить корпоративный подоходный налог в бюджет. Все проходило "мимо кассы". Поэтому мы считаем, что это существенная реформа, которая, во-первых, обелит рынок мобильных телефонов – граждане могут быть уверены, что приобретают легально ввезенные устройства, не подвергшиеся перебивке IMEI. Все такие IMEI будут официально зарегистрированы в стране", – сказал министр.

Он отметил, что это также станет эффективной мерой в борьбе с мошенничеством. Кроме того, государственный бюджет сможет получить значительные поступления – десятки миллиардов тенге в виде таможенных пошлин и налогов.



Кроме того, в пресс-службе ведомства сообщили, что на данный момент не поступало никаких жалоб со стороны участников рынка относительно принуждения к оплате тарифа. Подобная услуга действует и в ряде других стран, где ее стоимость варьируется от 3 000 до 50 000 тенге. Для сравнения, в Турции аналогичный тариф составляет около 750 долларов.



"Опыт других стран показывает, что внедрение систем обязательной регистрации IMEI-кодов не ведет к росту стоимости мобильных устройств для конечных потребителей. Вместо этого производители и официальные представители направляют ресурсы, ранее расходовавшиеся на борьбу с серым импортом и нелегальными схемами, на поддержку подобных проектов и повышение общего уровня сервиса и качества предоставляемых услуг. (...) Казахстанский тариф в 3-5 раз ниже, чем в других странах СНГ и регионе. Он покрывает реальные затраты: от доступа к международным базам IMEI до защиты от мошенничества и технической поддержки работы сервиса", – сообщили в пресс-службе МЦРИАП.

По данным министерства, за два месяца 2025 года в системе было верифицировано более 12 млн устройств – это в три раза превышает среднегодовой объем продаж новых смартфонов на казахстанском рынке. Такой показатель свидетельствует о том, что ранее нелегально ввезенные мобильные устройства массово выходят из тени и переходят в легальное поле.

27 марта в МЦРИАП сообщили, что до 25 мая 2025 года бизнес и граждане могут легализовать такие устройства на портале kz-imei.



О том, что ждет казахстанцев с неверифицированными смартфонами, можете прочитать здесь.

