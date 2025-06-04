Смартфоны верифицирует частная компания: Жаслан Мадиев заявил об инсинуациях

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 4 июня 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал вопросы касательно передачи услуги по верификации смартфонов частной компании, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пояснил, что предпочтительнее, чтобы эту услугу оказывал частник, а не государство. Министерство утвердило правила, согласно которым любая компания, которая имеет соответствующую информационную систему, возможность интегрироваться с GSMA, глобальной базой данных и таким базами, как "Беркут", "Кеден" и БДИК (база данных идентификационных кодов), потенциально может верифицировать гаджеты.

"Пожалуйста, участвуйте. Мы призываем к конкуренции. Мы не хотим, чтобы у нас была одна или две компании. Я считаю, что это инсинуации различных представителей серого рынка. Конечно, серому рынку это невыгодно. Представляете, более 100 млрд тенге недополученных средств в бюджет. Эти деньги оседали в карманах серого рынка. Ясное дело, что сейчас кому-то это не понравится", – заявил Жаслан Мадиев.

Ранее министерство объясняло, почему услугу оказывает частная компания. Речь идет о технических услугах. Вместо создания новой госструктуры и дополнительных расходов из бюджета реализация проекта была предложена рынку через открытую и конкурентную процедуру.