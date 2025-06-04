В МЦРИАП не согласны с заявлением о дороговизне интернета в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах Мажилиса 4 июня 2025 года высказался о ценах за интернет в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Жаслан Мадиев заявил, что есть расчеты, которые показывают, что интернет в Казахстане не дорожает, а, наоборот, становится дешевле.

"Я вам еще раз говорю, все расчеты есть в абсолютном выражении. Может быть вы больше платите, но если это все привести к одному гигабайту в рамках мобильного трафика, цена однозначно дешевле. Если это на 1 мегабит в секунду перевести по фиксированному трафику, тоже дешевле. Все расчеты у нас есть", – заявил он.

На повышение же общей абсолютной стоимости, по словам главы МЦРИАП, влияет несколько факторов.

"Есть и фактор инфляции, есть инвестиционные программы. Если ценовой сговор, то соответствующее агентство разбирается с этим. В том числе оборудование, которое закупают мобильные операторы, оно в основном зарубежное и любое обесценивание тенге также сказывается на тарифах. Помимо этого, трафик в Казахстане, нагрузка через трафик, она существенно растет. Потребление интернета в стране существенно увеличилось. И, соответственно, растут штаты у мобильных операторов и у операторов связи. Фонд оплаты труда растет и так далее. Все это отражается в цене. Но я вам еще раз говорю, что анализ показывает, что один гигабайт в рамках мобильной связи за 2024 год, он только подешевел на 11,8%. То, что касается фиксированных, он подешевел на 25%", – подчеркнул министр.

2 июня 2025 года сообщалось, что МЦРИАП разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных", согласно которому размещать телекоммуникационное оборудование на зданиях разрешат без согласия собственников.