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Общество

МЦРИАП не рассматривает появление еще одного сотового оператора в Казахстане

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 19:10 Фото: unsplash
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах Мажилиса рассказал о возможности появления на рынке еще одного сотового оператора, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты припомнили, что экс-вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек говорил о возможности появления еще одного сотового оператора в случае, если ситуация на рынке не изменится. Они поинтересовались, есть ли предпосылки для этого.

"Сейчас такой работы не ведется, так как у нас есть соответствующие ограничения по международным договорам, которые были ратифицированы. Когда катарский инвестор сюда пришел, мы взяли на себя определенные обязательства по защите рынка. Поэтому в данный момент этот вопрос не рассматривается", – заявил Жаслан Мадиев.

21 января 2025 года вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек озвучил условия усиления конкуренции на рынке сотовых операторов.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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