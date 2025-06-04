МЦРИАП не рассматривает появление еще одного сотового оператора в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в кулуарах Мажилиса рассказал о возможности появления на рынке еще одного сотового оператора, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты припомнили, что экс-вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек говорил о возможности появления еще одного сотового оператора в случае, если ситуация на рынке не изменится. Они поинтересовались, есть ли предпосылки для этого.

"Сейчас такой работы не ведется, так как у нас есть соответствующие ограничения по международным договорам, которые были ратифицированы. Когда катарский инвестор сюда пришел, мы взяли на себя определенные обязательства по защите рынка. Поэтому в данный момент этот вопрос не рассматривается", – заявил Жаслан Мадиев.

21 января 2025 года вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек озвучил условия усиления конкуренции на рынке сотовых операторов.