ЛРТ в Алматы: на двух улицах ограничат движение на несколько дней

В Алматы в рамках реализации проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ) введут временные ограничения движения на участках проспекта Абылай хана и улицы Момышулы, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, с 08:00 24 октября до 20:00 26 октября движение будет ограничено на участке проспекта Абылай хана от проспекта Райымбека до улицы Тузова.

С 22:00 до 10:00 с 24 по 29 октября движение будет ограничено на участках улицы Момышулы южнее улицы Монке би и на перекрестке с проспектом Рыскулова.

Фото: акимат Алматы





"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут", – отметили в акимате.

Фото: акимат Алматы

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