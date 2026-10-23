ЛРТ в Алматы: на двух улицах ограничат движение на несколько дней
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы в рамках реализации проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ) введут временные ограничения движения на участках проспекта Абылай хана и улицы Момышулы, сообщает Zakon.kz.
По информации акимата, с 08:00 24 октября до 20:00 26 октября движение будет ограничено на участке проспекта Абылай хана от проспекта Райымбека до улицы Тузова.
С 22:00 до 10:00 с 24 по 29 октября движение будет ограничено на участках улицы Момышулы южнее улицы Монке би и на перекрестке с проспектом Рыскулова.
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут", – отметили в акимате.
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