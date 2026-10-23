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События

ЛРТ в Алматы: на двух улицах ограничат движение на несколько дней

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 15:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы в рамках реализации проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ) введут временные ограничения движения на участках проспекта Абылай хана и улицы Момышулы, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, с 08:00 24 октября до 20:00 26 октября движение будет ограничено на участке проспекта Абылай хана от проспекта Райымбека до улицы Тузова.

С 22:00 до 10:00 с 24 по 29 октября движение будет ограничено на участках улицы Момышулы южнее улицы Монке би и на перекрестке с проспектом Рыскулова.

карта ограничения движения в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 15:34

Фото: акимат Алматы


"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут", – отметили в акимате.
карта ограничения движения в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 15:34

Фото: акимат Алматы

В Алматы между тем готовятся к празднованию Дня Республики. Какой будет программа, читайте здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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