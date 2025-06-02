Казахстанцы пережили один из самых жарких апрелей

Апрель 2025 года вошел в историю как один из самых жарких за весь период метеонаблюдений в Казахстане. Особенно примечательны температурные пики в южных и юго-восточных регионах, где дневные значения превышали +35 °C уже во второй половине месяца, сообщает Zakon.kz.

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, что в апреле среднемесячная температура воздуха на большей части страны была теплее обычного на 1-6°C.

"В течение месяца часто фиксировались новые абсолютные максимумы температуры воздуха, многие из которых значительно превышали предыдущие показатели". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Так, в первой декаде апреля на юге, востоке, севере и в центре страны были зафиксированы температурные рекорды.

В частности, 4 апреля были обновлены рекордные показатели температуры воздуха на следующих метеорологических станциях (далее – МС).

К примеру, на МС Астана воздух прогрелся до +19,5 °C, превзойдя рекорд 2023 года (+18,0 °C). На МС Актогай (Карагандинская область) температура достигла +19,4 °C, превысив рекорд 2020 года (+14,5 °C). На МС Кзылжар (область Улытау) зафиксирована температура +24,5 °C, что выше максимума 2019 года (+20,3 °C).

Также на МС Баянаул (Павлодарская область) температура поднялась до +21,4 °C, существенно превысив рекорд 2012 года (+18,2 °C). На МС Баршатас (область Абай) температура достигла +21,4 °C, превысив предыдущий рекорд 2009 года (+18,4 °C).

"На МС Алматы зафиксирована температура +25,8 °C, что выше предыдущего рекорда 1999 года (+24,6 °C)". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

На МС Уюк (Жамбылская область) температура повысилась до +28,6 °C, превзойдя рекорд 1969 года (+27,2 °C). На МС Туркестан (Туркестанская область) температура достигла +31°C, обновив рекорд 2022 года (+28,8 °C).

7 апреля на МС Петропавловск (Северо-Казахстанская область) воздух прогрелся до +21,6 °C, обновив рекорд 1995 года (+19,8 °C). 8 апреля на МС Астана температура воздуха достигла +20,5 °C, превысив прежний рекорд 2013 года, который составлял +20,1°C.

9 апреля на МС Кокшетау (Акмолинская область) температура поднялась до +19,3 °C, что также превысило рекорд 1997 года (+17,8 °C). 10 апреля на МС Петропавловск (Северо-Казахстанская область) температура достигла +24,5 °C, что превысило максимальный показатель 2012 года (+21,8 °C).

Во второй декаде апреля рекордов было не меньше.

Так, 11 апреля на МС Семей температура достигла +25,2 °C, обновив максимальное значение 1956 года (+25°C), а на МС Арал тенизи (Кызылординская область) – +32,0 °C, превысив рекорд 2013 года (+30,5 °C).

12 апреля на МС Балхаш (Карагандинская область) воздух прогрелся до +29°C, что существенно превысило рекорд 2001 года (+25,7 °C). На МС Павлодар (Павлодарская область) – +28,6 °C, превысив рекорд 2012 года (+26,7 °C). На МС Семей (область Абай) было +28,6 °C, превышен рекорд 2013 года (+27,2 °C), на МС Оскемен (Восточно-Казахстанская область) – +29,3 °C, обновив рекорд 2013 года (+27,9 °C), на МС Жаркент (область Жетысу) – +30,3 °C, превысив максимальное значение 2013 года (+29,6 °C).

13 апреля на МС Риддер (Восточно-Казахстанская область) температура достигла +27,2 °C, обновив рекорд 2013 года (+24,3 °C), а на МС Уюк (Жамбылская область) – +30,2 °C, превысив показатель 2011 года (+29,8 °C).

14 апреля на МС Риддер (Восточно-Казахстанская область) зафиксирована температура +24,8 °C, что выше максимума 1980 года (+23,0 °C).

И в третьей декаде апреля в различных регионах Казахстана были зафиксированы новые абсолютные максимумы температуры воздуха.

На МС Костанай (Костанайская область) 22 апреля температура достигла +27,1 °C, обновив рекорд 1995 года (+25,4 °C).

23 апреля на МС Есиль (Акмолинская область) зафиксировано +27,1 °C, что выше рекорда 1991 года (+25,2 °C), на МС Экибастуз (Павлодарская область) было +26,3 °C, в 1959 году – +25°C.

В Актюбинской области на МС Аяккум 24 апреля температура воздуха поднялась до +30,0 °C, обновив рекорд 1994 года (+29,1 °C).

26 апреля в Кызылординской области были установлены новые рекорды: на МС Кызылорда температура достигла +35,6 °C, превысив рекорд 2006 года (+34,9 °C). на МС Ширик-Рабат зафиксировано +36,9 °C, что значительно выше предыдущего максимума 1994 года (+33,0 °C). На МС Арал тенизи – +31,1 °C (2012: +30 °C).

27 апреля на МС Тараз (Жамбылская область) было зафиксировано +34,5 °C, 28 апреля – +35,9 °C (предыдущие рекорды: +33,2 °C, 2006 год и +31,9 °C – 1997 год соответственно).

На МС Туркестан (Туркестанская область) 27 и 28 апреля было отмечено +37,7 °C и +36,4 °C, обновились рекорды 2020 года +35,9 °C, и 1932 года +34,8 °C.

На МС Шымкент 28 апреля температура достигла отметки +35,6 °C, перекрыв рекорд 2021 года +31,6 °C).

На МС Жезказган (область Улытау) 28 апреля было отмечено +30,9 °C, обновлен рекорд 2021 года +30,0 °C.

"На МС Алматы 29 апреля температура составила +32,7 °C, что выше рекорда 1997 года (+31,5 °C), на МС Уюк (Жамбылская область) было зафиксировано +36,2 °C, что выше рекорда 1988 года +32,8 °C". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сказано, что аномально высокие температуры сопровождались и интенсивными осадками в ряде районов Алматинской области.

"Таким образом, апрель 2025 года стал одним из самых жарких в истории метеонаблюдений, подтвердив тенденцию к учащению температурных аномалий на фоне глобального изменения климата". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Стоит отметить, что на 2 июня 2025 года в 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.