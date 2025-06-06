Генеральный прокурор РК принял участие в открытии нового здания прокуратуры в области Абай

В области Абай Генеральный прокурор РК Берик Асылов открыл здание прокуратуры и заложил капсулу памяти на месте строительства медико-социального центра, сообщает Zakon.kz.

Во время визита в регион глава надзорного ведомства принял участие сразу в двух значимых событиях, символизирующих развитие правовой системы и социальную ответственность государства.

"В преддверии священного праздника Курбан айт Генеральный прокурор заложил капсулу памяти на месте строительства нового медико-социального центра, предназначенного для помощи социально уязвимым слоям населения", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Проект реализуют на средства, возвращенные Генеральной прокуратурой в рамках работы по возврату ранее похищенных из страны активов. Речь идет о 2,7 млрд тенге.

Фото: Генеральная прокуратура РК

Центр обеспечит комплексную поддержку гражданам в сферах здравоохранения, социальной и психологической помощи.

По словам Генерального прокурора, такая инициатива – наглядное свидетельство того, как возвращенные государству ресурсы работают на благо общества, как соблюдается конституционное право граждан на охрану здоровья.

Всего за счет указанных средств в настоящее время в Казахстане строят 333 объекта почти на 240 млрд тенге. Из них 162 в сфере здравоохранения. В области Абай возводят 15 объектов, в том числе три медицинских и 12 водоснабжения.

Фото: Генеральная прокуратура РК

"Заложенная капсула стала символом преемственности поколений, верности служению и уважения к каждому гражданину. Окончание строительства запланировано на декабрь 2025 года", – отметили в Генпрокуратуре.

Кроме того, в торжественной обстановке прошло официальное открытие нового здания прокуратуры области Абай. В мероприятии принял участие аким региона Берик Уали, ветераны органов прокуратуры и личный состав прокуратуры области.

Фото: Генеральная прокуратура РК

Также в рамках визита Берик Асылов провел встречу со студентами и преподавателями учебных заведений. Особое внимание уделили сотрудничеству с "Alikhan BokeikhanUniversity".

Генеральный прокурор поблагодарил студентов за активную позицию и продвижение идеологии "Закон и Порядок" в средних школах областного центра.