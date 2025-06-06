Генеральный прокурор РК принял участие в открытии нового здания прокуратуры в области Абай
Во время визита в регион глава надзорного ведомства принял участие сразу в двух значимых событиях, символизирующих развитие правовой системы и социальную ответственность государства.
"В преддверии священного праздника Курбан айт Генеральный прокурор заложил капсулу памяти на месте строительства нового медико-социального центра, предназначенного для помощи социально уязвимым слоям населения", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Проект реализуют на средства, возвращенные Генеральной прокуратурой в рамках работы по возврату ранее похищенных из страны активов. Речь идет о 2,7 млрд тенге.
Фото: Генеральная прокуратура РК
Центр обеспечит комплексную поддержку гражданам в сферах здравоохранения, социальной и психологической помощи.
По словам Генерального прокурора, такая инициатива – наглядное свидетельство того, как возвращенные государству ресурсы работают на благо общества, как соблюдается конституционное право граждан на охрану здоровья.
Всего за счет указанных средств в настоящее время в Казахстане строят 333 объекта почти на 240 млрд тенге. Из них 162 в сфере здравоохранения. В области Абай возводят 15 объектов, в том числе три медицинских и 12 водоснабжения.
Фото: Генеральная прокуратура РК
"Заложенная капсула стала символом преемственности поколений, верности служению и уважения к каждому гражданину. Окончание строительства запланировано на декабрь 2025 года", – отметили в Генпрокуратуре.
Кроме того, в торжественной обстановке прошло официальное открытие нового здания прокуратуры области Абай. В мероприятии принял участие аким региона Берик Уали, ветераны органов прокуратуры и личный состав прокуратуры области.
Фото: Генеральная прокуратура РК
Также в рамках визита Берик Асылов провел встречу со студентами и преподавателями учебных заведений. Особое внимание уделили сотрудничеству с "Alikhan BokeikhanUniversity".
Генеральный прокурор поблагодарил студентов за активную позицию и продвижение идеологии "Закон и Порядок" в средних школах областного центра.
От себя лично и от коллектива Генеральной прокуратуры Асылов поздравил всех мусульман с благословенным праздником Курбан айт. В этот священный день он пожелал всем казахстанцам мира, благополучия и душевного спокойствия, а также успеха во всех делах и дальнейшего процветания.