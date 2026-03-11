#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Общество

Аким области Абай призвал жителей принять участие в референдуме

Аким Берик Уали обратился к жителям области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 22:56 Фото: gov.kz
Аким области Абай Берик Уали обратился к жителям региона в связи с предстоящим республиканским референдумом.

В своем обращении глава региона отметил, что проект новой Конституции, разработанный в рамках проводимых президентом Касым-Жомартом Токаевым политических реформ, является тщательно проработанным документом, учитывающим передовой мировой опыт, направленным на защиту национальных интересов и прав человека.

В видеобращении Берик Уали выразил уверенность, что жители области Абай – земли, где рождались великие личности, освещавшие духовным светом всю казахскую степь, проявят гражданскую активность в этот судьбоносный момент.

"Сегодня мы стоим перед важным моментом, когда необходимо проявить наше единство и ответственность. Поэтому приглашаю всех активно принять участие в республиканском референдуме, который состоится в это воскресенье, и сделать правильный выбор на пути к светлому будущему нашей страны и построению справедливого Казахстана", – сказал аким области.

Ранее Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров обратился к жителям региона. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Аким Берик Уали записал видеообращение к жителям области Абай
12:36, 04 апреля 2025
Аким Берик Уали записал видеообращение к жителям области Абай
В область Абай привлечено 3,5 трлн тенге инвестиций
11:59, 11 ноября 2025
В область Абай привлечено 3,5 трлн тенге инвестиций
В области Абай в 2026 году будет запущен крупный мясокомбинат
12:10, 11 ноября 2025
В области Абай в 2026 году будет запущен крупный мясокомбинат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: