Аким области Абай призвал жителей принять участие в референдуме

Аким области Абай Берик Уали обратился к жителям региона в связи с предстоящим республиканским референдумом.

В своем обращении глава региона отметил, что проект новой Конституции, разработанный в рамках проводимых президентом Касым-Жомартом Токаевым политических реформ, является тщательно проработанным документом, учитывающим передовой мировой опыт, направленным на защиту национальных интересов и прав человека.



В видеобращении Берик Уали выразил уверенность, что жители области Абай – земли, где рождались великие личности, освещавшие духовным светом всю казахскую степь, проявят гражданскую активность в этот судьбоносный момент.

"Сегодня мы стоим перед важным моментом, когда необходимо проявить наше единство и ответственность. Поэтому приглашаю всех активно принять участие в республиканском референдуме, который состоится в это воскресенье, и сделать правильный выбор на пути к светлому будущему нашей страны и построению справедливого Казахстана", – сказал аким области.

