Эксперты работают над определением состояния дома после пожара в Актобе
Фото: акимат города Актобе
Экспертное заключение по состоянию дома, пострадавшего от пожара на проспекте Абая, будет готово через неделю. Об этом сообщили представители экспертной компании "КазИнжинирингЦентр", проводящей техническое обследование здания.
Сегодня, 9 июня, аким города Азамат Бекет встретился с жителями дома и заслушал информацию о ходе экспертизы.
Фото: акимат города Актобе
"Вчера мы провели шурфование фундамента в нескольких местах, произвели натурные замеры, изучили конструкцию и оценили прочность с помощью ультразвуковых приборов. Сейчас обрабатываем данные. Конструкторы предоставят более точную информацию. Ожидаем, что экспертное заключение будет готово к концу следующей недели. Пока рано делать выводы о пригодности дома и подъездов к проживанию. Помимо 4-го, 5-го и 6-го подъездов, по просьбам жителей мы проводим обследование и в других подъездах, расположенных дальше от места происшествия. В остальных подъездах, кроме трех пострадавших, опасности нет. Жители 1-го, 2-го, 3-го, 7-го и 8-го подъездов могут оставаться в своих квартирах", – сказал инженер отдела экспертных работ Азамат Джалмухамбетов.
Фото: акимат города Актобе
Фото: акимат города Актобе
Аким города отметил, что после завершения технического обследования (через неделю) будут приняты необходимые решения.
Фото: акимат города Актобе
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