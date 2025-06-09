Эксперты работают над определением состояния дома после пожара в Актобе

Фото: акимат города Актобе

Экспертное заключение по состоянию дома, пострадавшего от пожара на проспекте Абая, будет готово через неделю. Об этом сообщили представители экспертной компании "КазИнжинирингЦентр", проводящей техническое обследование здания.

Сегодня, 9 июня, аким города Азамат Бекет встретился с жителями дома и заслушал информацию о ходе экспертизы. Фото: акимат города Актобе "Вчера мы провели шурфование фундамента в нескольких местах, произвели натурные замеры, изучили конструкцию и оценили прочность с помощью ультразвуковых приборов. Сейчас обрабатываем данные. Конструкторы предоставят более точную информацию. Ожидаем, что экспертное заключение будет готово к концу следующей недели. Пока рано делать выводы о пригодности дома и подъездов к проживанию. Помимо 4-го, 5-го и 6-го подъездов, по просьбам жителей мы проводим обследование и в других подъездах, расположенных дальше от места происшествия. В остальных подъездах, кроме трех пострадавших, опасности нет. Жители 1-го, 2-го, 3-го, 7-го и 8-го подъездов могут оставаться в своих квартирах", – сказал инженер отдела экспертных работ Азамат Джалмухамбетов. Фото: акимат города Актобе Фото: акимат города Актобе Аким города отметил, что после завершения технического обследования (через неделю) будут приняты необходимые решения. Фото: акимат города Актобе

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