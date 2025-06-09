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Общество

Проводы невесты в ресторане Павлодара обернулись массовым отравлением

Павлодар, ресторан, пищевое отравление, проводы невесты, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 14:34 Фото: unsplash
В Павлодаре более 30 человек обратились за медицинской помощью после ресторанных проводов невесты. У всех предварительно диагностировали кишечную инфекцию, передает Zakon.kz.

По словам замруководителя областного ДСЭК Гульнары Акылбековой, сейчас выясняют ее источник.

"На данный момент по линии скорой помощи обратились 34 человека, 20 госпитализированы, в том числе один ребенок", – уточнила в разговоре с корреспондентом Zakon.kz Гульнара Акылбекова.

Она проинформировала, что специалистами сразу же было начато эпидемиологическое расследование, противоэпидемиологические мероприятия и открыта проверка в ресторане.

"Проверка сейчас проводится и в домашних очагах. Также проводятся беседы, отобрана продукция, остатки блюд, которые были принесены в качестве саркыта. В ходе проверки для лабораторных исследований взяты пробы воды, продуктов, сырья, смывов с оборудования, инвентаря. Персонал обследован на носительство дизентерии, сальмонеллеза и стафилококка", – дополнила Гульнара Акылбекова.

По предварительным данным, в ресторане отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие, он работал без разрешительного документа. В связи с грубыми нарушениями вынесено постановление о запрете его деятельности.

Как сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области, состояние отравившихся оценивается как средней степени тяжести.

"Оценка состояния дана на основании того, что имеется интоксикация, диарея, гипертермический синдром. Лечение получают в полном объеме", – сообщили в госоргане.

Амбулаторным больным даны рекомендации.

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Ирина Адылканова
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