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Массовое отравление произошло в российском детском лагере

дети массово отравились в российском лагере отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 18:43 Фото: pixabay
Прокуратура Пензенской области заявила о том, что более 30 детей в детском лагере в Пензе обратились за медицинской помощью, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, начата проверка, в том числе организации питания.

"Прокуратура Железнодорожного района Пензы по поступившей информации организовала проверку в детском оздоровительном центре "Белка" по факту массового обращения 27 июня и 28 июня за медицинской помощью отдыхающих в ООО "Детский оздоровительный центр "Белка" детей. По предварительным сведениям, на данный момент более 30 детей пожаловались на плохое самочувствие, некоторые из них помещены медицинским работником лагеря в изолятор", – говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что прокуратура установит все обстоятельства и даст оценку исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, в том числе при организации питания в детском лагере. В ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также сообщается, что ранее ведомство уже проверяло лагерь и выявило "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства". Тогда в отношении представителя организатора питания были возбуждены дела по статьям 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", 10.3 КоАП РФ "Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции", части 1 статьи 10.8 КоАП РФ "Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства", части 1 статьи 14.43 КоАП РФ "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов".

"Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Кроме того, директору ООО "Детский оздоровительный центр "Белка" также было внесено представление, после чего в лагере заменен организатор питания. Новый организатор питания приступил к работе с 23 июня с началом заезда второй лагерной смены", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что массовое отравление произошло в детском саду в Туркестанской области. Пациентами районной больницы стали больше 30 детей. Подробности инцидента – в материале корреспондента Zakon.kz.

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