Усилить правовую культуру в Казахстане предлагают эксперты

Конституция является правовым фундаментом страны и залогом ее развития. Такое мнение озвучили участники международной научно-практической конференции "Конституционные изменения. Закон и порядок", прошедшей в Астане 12 июня 2025 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Мероприятие приурочили к 30-летию Конституции Республики Казахстан.



"Символично, что сегодняшний международный круглый стол проходит в преддверии 30-летия Конституции РК. Основной закон является правовым фундаментом нашей страны и залогом ее стадиального развития. Конституционные изменения, инициированные главой государства в 2022 году, поддержаны казахстанским обществом и стали новой вехой в развитии нашего государства. Кардинальная трансформация политической системы создала условия для укрепления демократических институтов и обеспечила гарантию защиты прав граждан. Модернизировано государственное управление, в основе которого заложен принцип "Слышащее государство", – рассказал помощник президента РК по правовым вопросам Ержан Жиенбаев.

Он отметил, что сегодня определены основные направления по укреплению правовой культуры, повышению доверия к государственным институтам, обеспечению безопасности общественного порядка, верховенства права.

"Внедрение идеологемы "Закон и порядок" должно обеспечить реализацию принятых конституционных поправок и выбранного страной курса", – считает Жиенбаев.

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова отметила, что наряду с совершенствованием нормотворческой деятельности большое внимание уделяется праворазъяснительной работе, направленной на повышение правовой грамотности населения.

"С 2016 года на ежегодной основе во всех регионах проводится широкомасштабная акция "Народный юрист", в рамках которой оказываются безвозмездные правовые консультации. Кроме того, территориальными органами юстиции совместно с адвокатами, нотариусами, ЧСИ, юрисконсультантами, представителями НПО на ежемесячной основе проводятся такие мероприятия, как "Юстиция консультирует", "День открытых дверей", "День бесплатной юридической помощи". Все эти акции служат важной площадкой для прямого диалога с населением и позволяют эффективно реализовывать задачу по правовому просвещению населения", – уточнила Жакселекова.

Руководитель Судебной администрации РК Наиль Ахметзакиров рассказал, что проводится активная работа по расширению доступа к правосудию и защите прав граждан.

"Сейчас в полную мощь заработала административная юстиция – граждане и предприниматели выигрывают 58% дел против госорганов, тогда как ранее этот показатель не превышал и 15%. При этом в перечень субъектов, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, включены лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации. С 1 июля 2025 года заработают три самостоятельных кассационных суда, предварительного отбора жалоб не будет, граждане получат прямой доступ в кассацию. Все жалобы будут рассматриваться коллегиально, в судебном заседании с приглашением сторон. Это дополнительная возможность защитить свои права и законные интересы", – заявил Ахметзакиров.

Депутат Мажилиса Парламента РК Бакытжан Базарбек призвал направить силы государства на усиление института адвокатуры и популяризацию работы судей.

"Мы все должны популяризировать юридическую специальность, профессию судьи. Граждане не хотят идти на должность судьи, им выгоднее идти в адвокаты, потому что там больше платят. Нужно также популяризировать специалистов через конкурсы: "Лучший следователь", "Лучший оперативник", "Лучший прокурор". Так как за все эти годы произошла так называемая частичная девальвация этих профессий, и мы должны поднять престиж и репутацию этих профессий в глазах народа", – считает мажилисмен.

Ранее, 11 июня 2025 года, депутаты Мажилиса приняли закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан". Документ направлен на рассмотрение Сената.

