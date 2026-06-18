#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
События

Глава государства поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 12:25 Фото: akorda.kz
Сегодня, 18 июня 2026 года, в Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил врачей с профессиональным праздником:

"Поздравляю вас с Днем медицинского работника. В прошлом году мы впервые пригласили в Акорду медиков – представителей одной из самых благородных профессий, чтобы оказать им достойные почести. И сегодня, следуя этой доброй традиции, я искренне рад приветствовать вас здесь. Народная мудрость гласит: "Здоровье – главное богатство". Здоровье нации – это действительно наивысшая ценность для нашей страны. Поэтому развитие сферы медицины является стратегической задачей государства".

Президент подчеркнул, что врачи играют особую роль в жизни общества.

"Безусловно, всеобщего признания достоин труд каждого работника, преданно служащего в сфере здравоохранения на благо людей. Наш народ уважает вас как представителей самой почитаемой профессии. В конечном итоге медицинские работники вносят неизмеримый вклад в укрепление здоровья граждан – главного богатства нашей страны. Я, как глава государства, выражаю искреннюю благодарность всем специалистам, которые самоотверженно трудятся в этой сфере".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства выразил благодарность медицинским работникам за активное участие в общенациональном референдуме.

"В настоящее время мы строим Справедливый, Сильный, Передовой и Чистый Казахстан. Во всех сферах общественной жизни происходят масштабные и глубокие изменения. Наша цель ясна – построение прочного и мощного государства во имя будущего молодого поколения. В ходе прошедшего в марте референдума наши граждане продемонстрировали беспрецедентный уровень патриотизма и ответственности. Работники медицинской сферы также приняли активное участие в этом общем деле".Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что в ходе ответственной политической кампании наш народ сплотился как единая нация и сделал свой исторический выбор.

"Наши граждане не остались равнодушными к судьбе страны и проголосовали в поддержку Новой Конституции. Очевидно, что это было исключительное по своему значению решение, открывающее путь в светлое будущее".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также подчеркнул, что в Основном законе, который станет незыблемой опорой государства, вопросам здравоохранения уделено особое внимание.

"Впервые здоровье нации обозначено как приоритет на столь высоком уровне. В Конституции получили свое отражение принципы обеспечения общественного порядка, охраны окружающей среды и бережного отношения к природным богатствам. Это стало важным шагом, показывающим, что сохранение человеческой жизни – не только задача медиков, но и ответственность всего общества".Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
мероприятие в Акорде
13:12, Сегодня
Глава государства наградил медицинских работников в преддверии профессионального праздника
медики
18:07, 14 июня 2025
Аким ЗКО поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
медики
16:01, 18 июня 2023
Ерболат Досаев поздравил медицинских работников Алматы с профессиональным праздником
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка Казахстана по футболу
13:43, Сегодня
Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка Казахстана по футболу
Илия Топурия
13:07, Сегодня
Топурия хочет провести реванш с Гейджи в Испании после сенсационного фиаско в Белом доме
Михаил Шайдоров
13:01, Сегодня
Герои зимней Олимпиады из Казахстана и их тренеры получат более 250 миллионов тенге
Тренер из Росси о магии Каннаваро
12:51, Сегодня
Эксперт заявил о магии Каннаваро после поражения Узбекистана в первом туре ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: