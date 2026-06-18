Глава государства поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Сегодня, 18 июня 2026 года, в Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил врачей с профессиональным праздником:

"Поздравляю вас с Днем медицинского работника. В прошлом году мы впервые пригласили в Акорду медиков – представителей одной из самых благородных профессий, чтобы оказать им достойные почести. И сегодня, следуя этой доброй традиции, я искренне рад приветствовать вас здесь. Народная мудрость гласит: "Здоровье – главное богатство". Здоровье нации – это действительно наивысшая ценность для нашей страны. Поэтому развитие сферы медицины является стратегической задачей государства".

Президент подчеркнул, что врачи играют особую роль в жизни общества.

"Безусловно, всеобщего признания достоин труд каждого работника, преданно служащего в сфере здравоохранения на благо людей. Наш народ уважает вас как представителей самой почитаемой профессии. В конечном итоге медицинские работники вносят неизмеримый вклад в укрепление здоровья граждан – главного богатства нашей страны. Я, как глава государства, выражаю искреннюю благодарность всем специалистам, которые самоотверженно трудятся в этой сфере". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства выразил благодарность медицинским работникам за активное участие в общенациональном референдуме.

"В настоящее время мы строим Справедливый, Сильный, Передовой и Чистый Казахстан. Во всех сферах общественной жизни происходят масштабные и глубокие изменения. Наша цель ясна – построение прочного и мощного государства во имя будущего молодого поколения. В ходе прошедшего в марте референдума наши граждане продемонстрировали беспрецедентный уровень патриотизма и ответственности. Работники медицинской сферы также приняли активное участие в этом общем деле". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что в ходе ответственной политической кампании наш народ сплотился как единая нация и сделал свой исторический выбор.

"Наши граждане не остались равнодушными к судьбе страны и проголосовали в поддержку Новой Конституции. Очевидно, что это было исключительное по своему значению решение, открывающее путь в светлое будущее". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также подчеркнул, что в Основном законе, который станет незыблемой опорой государства, вопросам здравоохранения уделено особое внимание.

"Впервые здоровье нации обозначено как приоритет на столь высоком уровне. В Конституции получили свое отражение принципы обеспечения общественного порядка, охраны окружающей среды и бережного отношения к природным богатствам. Это стало важным шагом, показывающим, что сохранение человеческой жизни – не только задача медиков, но и ответственность всего общества". Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.