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Общество

В Алматинской области зафиксировано устойчивое снижение преступности

Снижение преступности в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2025 09:16 Фото: акимат Алматинской области
В Алматинской области под председательством акима региона Марата Султангазиева состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Обсуждены итоги за пять месяцев 2025 года, обозначены приоритеты профилактической работы и усиления общественной безопасности.

Благодаря комплексному подходу и эффективной координации между государственными органами в регионе удалось добиться ощутимых результатов.

Количество обращений и сообщений о правонарушениях сократилось с 35 069 до 31 029 (-11,5%), а число зарегистрированных уголовных дел уменьшилось с 4481 до 3925 (-12,4%).

Значительно снизились особо тяжкие преступления – на 45,3%, тяжкие – на 14,7%, а преступления небольшой тяжести – на 16%. Умышленные убийства сократились в два раза (с 28 до 14), кражи – почти на треть (с 922 до 653), мелкие хищения – более чем в четыре раза (с 518 до 112). Также отмечено сокращение правонарушений в общественных местах (-19%) и в состоянии алкогольного опьянения (-3%). Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта, снизилось на 25,4%.

Фото: акимат Алматинской области

Сводную статистику представил и.о. руководителя департамента Комитета правовой статистики и специальных учетов по Алматинской области Максат Айтимбетов.

Начальник Департамента полиции Мейрам Абикеев доложил о текущей ситуации и мерах, направленных на дальнейшее снижение преступности:

"Мы фиксируем стабильное улучшение показателей. Это результат комплексной работы. Однако важно не терять темп и усиливать профилактику в зонах риска".

О вкладе технических решений в укрепление правопорядка заявил прокурор области Берик Адамов, отметив, что количество преступлений и правонарушений снизилось: кражи – на 37%, скотокрадство – на 27%, убийства – на 75%. Дополнительный эффект даст подключение 9000 камер видеонаблюдения – это позволит устранить "слепые зоны" и повысить контроль".

Фото: акимат Алматинской области

Также в обсуждении приняли участие руководитель Управления экономических расследований Данияр Акжанов, представитель Антикоррупционной службы Болат Жармаков и представитель Департамента Комитета национальной безопасности Рустам Ибраев. В своих выступлениях они обозначили актуальные вызовы в соответствующих сферах.

Учитывая рост дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних, и случаи с трагическим исходом в период начала летних каникул, были заслушаны руководители управлений образования, транспорта и автомобильных дорог. Также выступили акимы районов, в которых зафиксировано увеличение отдельных видов правонарушений.

Подводя итоги заседания, глава региона подчеркнул, что успех в снижении преступности – результат совместной и последовательной работы всех ведомств:

"Снижение уровня преступности – это результат слаженной и ответственной работы всех ведомств, основанной на анализе и системной профилактике. Мы видим, что принимаемые меры дают ощутимый эффект. Важно не только продолжать действовать на опережение и оперативно реагировать на вызовы. Приоритет – безопасность наших граждан на каждом участке региона", – отметил аким области Марат Султангазиев.

Фото: акимат Алматинской области

По итогам совещания выработан ряд конкретных мер, направленных на снижение правонарушений и повышение эффективности профилактической работы. Комиссия продолжит свою работу по реализации в рамках данных поручений, при этом особое внимание будет уделено не только предупреждению новых правонарушений, но и всестороннему анализу допущенных ранее просчетов, с тем чтобы извлечь из них необходимые уроки и не допустить их повторения в будущем.

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Айсулу Омарова
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