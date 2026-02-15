#Казахстан в сравнении
События

Заседания по профилактике правонарушений и противодействию коррупции провели в Алматинской области

люди, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 10:50 Фото: gov.kz
Под председательством акима области состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам профилактики правонарушений и Межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции, сообщает Zakon.kz.

В заседаниях приняли участие представители правоохранительных органов и прокуратуры, руководители профильных управлений, а также в онлайн-режиме акимы районов и городов.

В рамках повестки рассмотрены вопросы профилактики незаконного оборота электронных сигарет, пресечения фактов вымогательства, противодействия интернет-мошенничеству, а также предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них. С докладом выступил первый заместитель начальника областного департамента полиции Багдат Ашимов. Он сообщил о снижении уровня подростковой преступности в регионе, подчеркнув при этом наличие проблемных аспектов. По его словам, почти половина несовершеннолетних, совершивших правонарушения, ранее не состояли на профилактическом учете, что свидетельствует о необходимости усиления работы по раннему выявлению девиантного поведения в организациях образования. Отмечена важность повышения эффективности профилактических мер и работы с группами риска.

Исполняющая обязанности руководителя областного управления образования Акмарал Атенбекова отметила, что профилактика правонарушений в отношении несовершеннолетних требует комплексного подхода. В числе приоритетных задач обозначены совершенствование деятельности школьных психологов и укрепление межведомственного взаимодействия с участием местных исполнительных органов и компетентных структур.

Подводя итоги заседания, глава региона дал конкретные поручения акимату города Конаев, акимам районов, областному департаменту полиции и управлению образования по выработке и реализации системных мер в данном направлении.

Далее состоялось первое в текущем году заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции. Рассмотрены меры по предупреждению коррупционных правонарушений в деятельности ветеринарных станций, в сфере земельных отношений, а также по обеспечению прозрачности бюджетных процессов.

Аким области подчеркнул, что противодействие коррупции является ответственностью каждого государственного служащего и требует системной, последовательной работы на всех уровнях.

Айсулу Омарова
