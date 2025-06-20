Сорвали джекпот в 5 000 000 тенге! Многодетная семья выиграла главный приз в лотерее "Сәтті Жұлдыз"

Счастье любит смелых, а удача – тех, кто верит! В лотерее «3 Алмаза» от Национальной лотереи «Сәтті Жұлдыз» разыграли целых 5 миллионов тенге, и этот грандиозный выигрыш достался супружеской паре – Абдурашиду и Нуржамал, родителям семерых детей, сообщает Zakon.kz.

Интервью с победителями – как кадры из индийского сериала фильма: слезы радости, искренние улыбки и абсолютное счастье.

"Мы до сих пор не верим, что это происходит с нами! Эти деньги – настоящий подарок судьбы. Мы давно мечтали о ремонте, возможно, даже о квартире в городе. Теперь это стало реальным!" – еле сдерживает эмоции счастливая Нуржамал.

Пара купила лотерейный билет просто так, следуя внутреннему зову. И не прогадала! Их история – доказательство того, что мечты сбываются. А еще за ними – целая армия болельщиков: их большая и дружная семья.

Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз" не просто дарит надежду, она меняет жизни. Кроме радости побед, компания активно инвестирует в развитие общества: финансирует спортивные инициативы, поддерживает молодежь и воплощает социально значимые проекты.

Президент Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" Мария Лыткина также не скрывает своей радости.

"Мы искренне радуемся каждому крупному выигрышу наших участников. Это еще одно подтверждение того, что лотерея может менять жизни к лучшему. С момента основания компании и по первый квартал 2025 года мы реализовали лотерейных билетов на сумму 1,08 трлн тенге. За этот же период нашим участникам было выплачено более 917,8 млрд тенге в виде выигрышей. И мы продолжим делать все, чтобы участие в лотерее оставалось честным, прозрачным и приносило людям положительные эмоции". Мария Лыткина

Сегодня Абдурашид и Нуржамал – герои, но завтра ими можете стать вы. Все, что нужно, – сделать шаг навстречу удаче!

Ведь шанс стать обладателем крупного приза может получить любой совершеннолетний участник. Так, 22 июня состоится розыгрыш очередной недвижимости. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно приобрести ЛотоНабор "Квартира", каждый из которых состоит из 5 лотерейных билетов. Количество ЛотоНаборов на одного участника не ограничено – чем больше билетов, тем выше шанс на победу. Также каждый участник получает возможность выиграть джекпот, который на сегодня составляет 598 млн 600 000 тенге.

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