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Общество

Последствия урагана в Павлодаре: аким подсказал жителям, куда им обращаться

Последствия урагана в Павлодаре: аким подсказал жителям, куда им обращаться, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 09:33 Фото: Instagram/khassarkhabylbekov
Аким Павлодара Хасар Хабылбеков обратился к жителям и гостям города из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник отметил, что в связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.

"В настоящее время проводятся восстановительные работы после ураганного ветра. Задействованы 42 бригады – более 100 человек и около 50 единиц спецтехники. По городу работают 18 аварийных бригад, занимающихся устранением повреждений линий электропередач, уличного освещения и светофорных объектов", – написал Хасар Хабылбеков 19 июня 2025 года в Instagram.

Аким уточнил, что:

  • заявки о неисправностях на линиях электропередачи принимаются в диспетчерской службе АО "ПРЭК" по телефонам: 8 (7182) 61-06-06, 61-38-38.
  • информацию о поваленных деревьях можно сообщить в службу 109.
"Также вы можете написать мне в direct – все обращения будут приняты в работу", – заключил Хасар Хабылбеков.

В результате шквалистого ветра, обрушившегося на Павлодарскую область 19 июня 2025 года, был зафиксирован один смертельный случай и множество травм, полученных в основном от падения деревьев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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