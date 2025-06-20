Последствия урагана в Павлодаре: аким подсказал жителям, куда им обращаться

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков обратился к жителям и гостям города из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник отметил, что в связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.

"В настоящее время проводятся восстановительные работы после ураганного ветра. Задействованы 42 бригады – более 100 человек и около 50 единиц спецтехники. По городу работают 18 аварийных бригад, занимающихся устранением повреждений линий электропередач, уличного освещения и светофорных объектов", – написал Хасар Хабылбеков 19 июня 2025 года в Instagram.

Аким уточнил, что:

заявки о неисправностях на линиях электропередачи принимаются в диспетчерской службе АО "ПРЭК" по телефонам: 8 (7182) 61-06-06, 61-38-38.

информацию о поваленных деревьях можно сообщить в службу 109.

"Также вы можете написать мне в direct – все обращения будут приняты в работу", – заключил Хасар Хабылбеков.

В результате шквалистого ветра, обрушившегося на Павлодарскую область 19 июня 2025 года, был зафиксирован один смертельный случай и множество травм, полученных в основном от падения деревьев.